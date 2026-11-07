PLD califica como insuficiente los RD$30 millones destinados para la siembra de habichuelas en San Juan

SAN JUAN.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el Ministerio de Agricultura redujo significativamente el respaldo a la siembra de habichuelas en San Juan, dejando a los productores en condiciones de incertidumbre y haciendo el país más dependiente de las importaciones para abastecer el mercado nacional.

El exsenador y secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó que los RD$30 millones anunciados por Agricultura se quedan corto al ser contrastar con los RD$128.5 millones invertidos durante el año 2019 para la siembra de habichuelas en San Juan.

Aseguró que esos recursos del 2026 no garantizan las semillas certificadas ni la preparación de los terrenos para sembrar la superficie prevista de habichuelas en San Juan, pues los 10,000 quintales de semillas apenas permitirían sembrar 60,000 tareas, a razón de un quintal por cada seis tareas.

En la rueda de prensa realizada en una finca prerada para la siembra de habichuelas, participaron, además de Sánchez Roa, los miembros de la Secretaria de Asuntos Agropecuarios del PLD, ingenieros José Nova, Ariel Rosario Castillo, Wascar M. Montero y los productores Cristian Mateo y Santos Rodriguez.

Sánchez Roa recordó que, durante el último año de gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, se prepararon gratuitamente 150,000 tareas, se destinaron RD$128.5 millones al programa de siembra de habichuelas, fueron suministrados 23,000 quintales de semillas subsidiadas, suficientes para cubrir unas 138,000 tareas, equivalentes al 92% de la superficie programada.

En contraste, señaló el exadministrador del Banco Agrícola, los 10,000 quintales de semillas anunciados por el actual Gobierno apenas permitirán sembrar 60,000 tareas, con una producción estimada de 108,000 quintales, frente a los 207,000 quintales que se obtuvieron de la siembra del 2019.

El dirigente agropecuario denunció que el el ministerio de Agricultura redujo la subvención a la preparación de terrenos, que antes se ofrecía gratuitamente y ahora cuesta RD$200 por tarea y hasta RD$400 en el sector privado.

Señaló que, con costos de producción de RD$11,755.31 bajo riego y RD$10,686.74 en secano, esta reducción de las ayudas estatales aumenta la carga económica de los productores y compromete la rentabilidad de la siembra de las habichuelas rojas.

Indicó que productores de Pedro Corto, Las Matas de Farfán, Juan de Herrera y otras comunidades de San Juan han manifestado preocupación porque agricultores con parcelas de 50, 60 y hasta 80 tareas reciben ofertas de apenas tres o cuatro quintales de semillas, cantidad que limita la cobertura de sus terrenos y la planificación de la siembra.

Sánchez Roa advirtió que la reducción del apoyo a la producción nacional aumenta las importaciones de habichuelas. Indicó que, según el Ministerio de Agricultura, entre enero y mayo de 2026 se importaron 42,634.46 toneladas métricas, por un valor de US$39,228,190.20.

Asimismo, recordó que en 2025 las importaciones superaron los US$87.8 millones, equivalentes a RD$5,135.8 millones. «No tiene sentido reducir el respaldo a los productores nacionales mientras se destinan crecientes recursos a comprar en el exterior un alimento que podemos producir en nuestro país», manifestó.

Sánchez Roa propuso aumentar a 20,000 quintales la disponibilidad de semillas certificadas y subsidiadas, entregándola con solo RD$1,000.0 el quintal; restablecer la preparación gratuita de terrenos; pagar los RD$510 millones adeudados a propietarios de tractores y productores de habichuelas y cebollas.

Ademas, fortalecer la asistencia técnica y la mecanización, y establecer un precio de sustentación antes de la cosecha que asegure rentabilidad a los agricultores.

Sánchez Roa sostuvo que la seguridad alimentaria exige proteger a los productores nacionales, por lo que exhortó al Gobierno a restablecer los programas de fomento agrícola, garantizar los recursos para la próxima siembra de habichuelas en San Juan y evitar que el país siga aumentando su dependencia de las importaciones.

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