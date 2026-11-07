Asocivu anuncia su Autoferia 2026 del 10 al 14 de diciembre con más de 3,000 vehículos

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) celebrará del jueves 10 al lunes 14 de diciembre su tradicional autoferia “Navidad Montao’ con Asocivu 2026”, que llega a su 48.ª edición y reunirá más de 3,000 vehículos usados.

El evento se realizará en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo. y contará con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar, que ofrecerán financiamientos de hasta el 85 % del valor del vehículo y plazos de hasta 72 meses.

El presidente de la entidad, Aramis Mella, informó que se ofrecerán unidades de distintos años, precios, marcas y modelos. “Llegamos a la edición número 48 con un profundo sentido de gratitud”, expresó Mella, quien atribuyó la trayectoria de la feria a la confianza del público y a la calidad de los asociados, a lo largo de más de 25 años de historia de la asociación.

Los organizadores anunciaron sorteos y sorpresas durante los cinco días de feria, además de presentaciones artísticas y culturales, áreas de parqueo con vigilancia y amenidades gratuitas para los asistentes.

Las novedades del evento se publicarán en las redes de la asociación @Asocivu y los interesados podrán consultar, antes de la feria, el inventario virtual en la plataforma digital www.montao.do, solicitar préstamos y obtener información de los vehículos.

La feria cuenta con el auspicio de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa, Banco Fihogar, Sansouci Puerto Santo Domingo, Seaboard Marine, Haina International Terminals (HIT), NF Garantías, Bantracking, Super Carros, Cerveza Presidente, Accordia Shipping, Crowley Maritime, Hagi Auto, Carros RD, Matus International, MercadoCarros, WN Multiservice y Montao.Do.

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