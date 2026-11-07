35% de la cartera hipotecaria de APAP financia viviendas de dominicanos en el exterior

La entidad financiera impulsa el crecimiento de su cartera hipotecaria dirigida a dominicanos en el exterior mediante soluciones de financiamiento y herramientas digitales.

Madrid, España. El 35 % de la cartera hipotecaria de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) corresponde a financiamientos otorgados a dominicanos residentes en el exterior, destacó su presidente ejecutivo, Gustavo Ariza, al participar en la Feria Inmobiliaria de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), celebrada en Madrid con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Ariza destacó que APAP se consolida como la tercera entidad financiera de la República Dominicana en cartera hipotecaria y la primera entre las asociaciones de ahorros y préstamos, con una cartera que supera los 66 mil millones de pesos.

El acto inaugural de la feria contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, la señora Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI; el señor Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y los señores Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP, y Pedro Durán, vicepresidente senior de Negocios de la entidad financiera.

“La comunidad dominicana en el exterior representa una valiosa oportunidad para el desarrollo del mercado inmobiliario del país. En APAP, acercamos soluciones financieras que facilitan la inversión y fortalecen su vínculo patrimonial con la República Dominicana”, expresó Ariza.

El ejecutivo destacó que la digitalización del proceso hipotecario es uno de los pilares estratégicos de APAP para facilitar el acceso a sus productos y servicios, mediante procesos más ágiles que les permita avanzar en sus proyectos de adquisición de vivienda.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre desarrolladores, inversionistas, entidades financieras y gubernamentales para continuar impulsando el crecimiento del sector inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

“La participación de APAP tanto en la Semana Dominicana en España como en la Feria Inmobiliaria ACOPROVI, constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación con la comunidad dominicana en el exterior y continuar incrementando los volúmenes de financiamiento dirigidos a este segmento, contribuyendo a que puedan cumplir el sueño de adquirir una vivienda en la República Dominicana”, subrayó Ariza.

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