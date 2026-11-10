Tribunal Constitucional ratifica con carácter definitivo presidencia de Trajano Potentini en el CARD

Santo Domingo, República Dominicana, martes 10 de noviembre de 2026. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) informó que el Tribunal Constitucional, ratificó con carácter definitivo y absoluto mediante la Sentencia TC/1142/26, del 30 de octubre de 2026, la presidencia de Trajano Potentini, rechazando en consecuencia la acción de amparo que procuraba anular la alianza electoral y la proclamación de presidente del gremio.

La controversia se originó en las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2023, los accionantes Saldi Ruth Suero Martínez y Humberto Tejada Figuereo cuestionaron las decisiones de la Comisión Nacional Electoral relativas a los plazos para registrar alianzas y solicitaron dejar sin efecto los resultados y la proclamación de Potentini.

En el numeral 12.27 de la sentencia, el Tribunal Constitucional recoge y reconoce los resultados del Boletín Nacional núm. 2, del 4 de diciembre de 2023, según los cuales la plancha Consenso Nacional y aliados, encabezada por Trajano Vidal Potentini, obtuvo 11,473 votos (48.77 %), frente a los 10,817 votos (45.96 %) de la plancha Nuevos Tiempos, encabezada por Yohan López.

Al decidir el fondo, la alta corte determinó que los accionantes no demostraron que las posibles irregularidades denunciadas respecto del registro de alianzas afectarán de manera concreta sus derechos gremiales de participación, votación o elección. En ese sentido, precisó que una posible irregularidad procedimental alegada no constituye, por sí sola, una lesión constitucional susceptible de protección mediante el amparo.

El Tribunal también constató que Saldi Ruth Suero Martínez pudo participar como candidata de la plancha Nuevos Tiempos, mientras que Humberto Tejada Figuereo ejerció su derecho al voto. En consecuencia, en los numerales 12.28 al 12.30 concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados y rechazó la acción de amparo.

Asimismo, la sentencia examina el acuerdo institucional denominado «Fortalecimiento de la abogacía nacional», suscrito el 7 de marzo de 2026, en el que Diego José Arquímedes García Ovalles manifestó su desistimiento de las acciones vinculadas con las elecciones gremiales de 2023. El Tribunal acogió ese desistimiento, declaró que no había lugar a pronunciarse sobre su acción y ordenó el archivo definitivo del expediente correspondiente.

La decisión revocó previamente la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que había declarado inadmisible el amparo por considerar que existía otra vía judicial efectiva. El Tribunal Constitucional explicó que los derechos electorales de asociaciones profesionales pueden ser tutelados mediante amparo ante la jurisdicción ordinaria competente, conforme al artículo 114 de la Ley núm. 137-11.

El Tribunal Constitucional conoció directamente el fondo de la controversia y desestimó las pretensiones dirigidas contra la alianza y la proclamación del presidente del CARD. Los ordinales tercero, cuarto y quinto de la decisión recogen, respectivamente, el desistimiento de Diego García, el archivo definitivo de su acción y el rechazo del amparo de los demás accionantes.

Para el Colegio de Abogados, este pronunciamiento aporta seguridad jurídica y estabilidad institucional al resolver de manera definitiva estas acciones de amparo relacionadas con los comicios de 2023, reconociendo de forma definitiva la proclamación y juramentación de Trajano Vidal Potentini como Presidente del CARD.

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