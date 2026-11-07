Primicias, noviembre 2026, Temas Economicos y Bancarios actualizados

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) impulsando las inversiones en el país, un escándalo bancario en Paraguay que impacta a un ex presidente, la caída en más de un doce por ciento en el petróleo que adquiere el país y el alza en precios de dos combustibles en el mercado local, las propuestas para evaluar el gasto público educativo, la crisis de Haití provocando más gastos en seguridad en la zona fronteriza, más de un millón de clientes de Ueno Bank de Paraguay que han recibido su dinero, la Semana Dominicana en Francia, España y en Reino Unido, una medida presidencial en Paraguay para acelerar la devolución de depósitos a los clientes de un banco, muchos eventos internacionales que motivan la presencia dominicana, el Banco Popular liderando por cuarto año el ranking de reputación corporativa, la convocatoria a los economistas del futuro por el Banco Central para el año 2027, el encuentro de la Asociación de Puestos de Bolsas de la República Dominicana (APB) con representantes empresariales del Cibao para promover el mercado de valores, la Autoferia de ANADIVE del 19 al 23 de noviembre, la resolución de la Superintendencia de Bancos para los usuarios fiduciarios, los nuevos proyectos de biotecnología de China y Cuba, el reconocimiento a Banreservas como Banco del Año 2026, el reglamento general de la inteligencia artificial que elaborará el Ministerio de Administración Pública, el programa de construcción y ampliación de infraestructuras escolares en Monseñor Nouel, los problemas de solvencia de Ueno Bank en Paraguay, que han motivado el inicio de la devolución de depósitos a clientes, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias República Dominicana, en noviembre 2026.

35% de la cartera hipotecaria de APAP financia viviendas de dominicanos en el exterior

La entidad financiera impulsa el crecimiento de su cartera hipotecaria dirigida a dominicanos en el exterior mediante soluciones de financiamiento y herramientas digitales.

El 35 % de la cartera hipotecaria de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) corresponde a financiamientos otorgados a dominicanos residentes en el exterior, destacó su presidente ejecutivo, Gustavo Ariza, al participar en la Feria Inmobiliaria de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), celebrada en Madrid con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Ariza destacó que APAP se consolida como la tercera entidad financiera de la República Dominicana en cartera hipotecaria y la primera entre las asociaciones de ahorros y préstamos, con una cartera que supera los 66 mil millones de pesos.

El acto inaugural de la feria contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, la señora Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI; el señor Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y los señores Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP, y Pedro Durán, vicepresidente senior de Negocios de la entidad financiera.

“La comunidad dominicana en el exterior representa una valiosa oportunidad para el desarrollo del mercado inmobiliario del país. En APAP, acercamos soluciones financieras que facilitan la inversión y fortalecen su vínculo patrimonial con la República Dominicana”, expresó Ariza.

El ejecutivo destacó que la digitalización del proceso hipotecario es uno de los pilares estratégicos de APAP para facilitar el acceso a sus productos y servicios, mediante procesos más ágiles que les permita avanzar en sus proyectos de adquisición de vivienda.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración entre desarrolladores, inversionistas, entidades financieras y gubernamentales para continuar impulsando el crecimiento del sector inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

“La participación de APAP tanto en la Semana Dominicana en España como en la Feria Inmobiliaria ACOPROVI, constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación con la comunidad dominicana en el exterior y continuar incrementando los volúmenes de financiamiento dirigidos a este segmento, contribuyendo a que puedan cumplir el sueño de adquirir una vivienda en la República Dominicana”, subrayó Ariza.

CABO ROJO RECIBE DOS CRUCEROS

La llegada de 5,771 cruceristas a Cabo Rojo, Pedernales, a bordo de las

embarcaciones Independence of the Seas y Nieuw Amsterdam, marca el inicio de las operaciones

de noviembre en esta terminal y pone de relieve el potencial de la región Sur para diversificar los

destinos turísticos de República Dominicana.



Estas operaciones consolidan el avance de Cabo Rojo como destino emergente del turismo de

cruceros en el Caribe y refuerzan el posicionamiento de Pedernales dentro de la oferta turística

dominicana, con nuevas oportunidades para dinamizar la economía y el desarrollo de toda la

región Sur.

La jornada de este lunes también registró la llegada de otras tres embarcaciones a terminales

dominicana.

En Taíno Bay, Puerto Plata, atracaron el Norwegian Luna, procedente de Miami, Florida, con 3,682

pasajeros y 1,542 tripulantes, y el MSC World America, también procedente de Miami, con 5,669

pasajeros y 2,109 tripulantes.

Mientras que en Sans Souci, Santo Domingo, llegó el Crystal Symphony, con 381 pasajeros. En

conjunto, las cinco embarcaciones movilizaron 15,503 cruceristas durante la jornada.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Alejandro Campos, resaltó

el potencial de Cabo Rojo para ampliar la oferta turística nacional y abrir nuevas oportunidades de

desarrollo económico en Pedernales y las comunidades de la región Sur.

Otros temas de impacto económico y bancario en Primicias son:

El presidente Luis Abinader admitiendo que el alto costo de la vida está golpeando a los dominicanos

Un tercer petróleo incendiado en el Estrecho de Ormuz

Alrededor del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) será el déficit fiscal en el 2026, según las proyecciones del gobierno

El Festival del Chivo Liniero y la movilidad de la Economía de Hato al Medio, Montecristi

El alza en la Bolsa de Estados Unidos

Las protestas en Francia contra el alto costo de la vida y en defensa de los servicios públicos

La propuesta para la construcción de un estadio de beisbol para fomentar los partidos de grandes ligas en RD

Algunos extranjeros perseguidos por el narcotráfico y lavado de activos que intentan residir en RD, apresados por organismos del Estado

La estabilidad macroeconómica, social y política del país resaltada por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, ante empresarios e inversionistas britanicos

La promesa de solución a la crisis eléctrica en Venezuela

El muy necesario combate a los ilícitos en RD

Los ciberdelitos sonando en los medios de comunicación y en las redes sociales

La pesada carga del endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, subsidios, costo de la vida, marbete más caro, facturas eléctricas escandalosas, efectos del ultimo paquete fiscal, repudio al cargo del 25 por ciento a los pequeños proyectos de energía renovable que los transmitan a las desdes, alzas frecuentes a los precios de los combustibles, alto costo de la vida, inseguridad, caos vehicular, tasas de interés más altas, gasto corriente y déficit fiscal creciente, inversión pública disminuida, excesivas exenciones, cierre de negocios

La cancelación de la escandalosa licitación para las habichuelas con dulce

La paralización de una obra de riego en Duvergé

Los cuatro pesos que subió el gobierno a la gasolina premium y al gasoil

La importancia de la historia económica del país, Caribe y América Latina

La ratificación de la prisión preventiva a tres imputados en una estafa en una cooperativa del sector de Herrera

La aplicación de nuevos impuestos en los últimos meses

Deudas del gobierno y más impuestos en la boca de la gente

INFOTEP e INDESUR fortalecerán formación técnica y productiva en Barahona y zonas aledañas

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR) suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para continuar impulsando el desarrollo de competencias técnicas, productivas y emprendedoras en jóvenes y personas con experiencia en los sectores agropecuario y técnico agrícola de la provincia de Barahona y zonas aledañas.

El convenio, firmado por la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, y el director ejecutivo del INDESUR, Noel Octavio Suberví Nin, establece la implementación de un plan de trabajo conjunto que permitirá ampliar las oportunidades de capacitación, reconocer los conocimientos adquiridos mediante la experiencia y fortalecer las capacidades de empresas del sur.

Morla Pineda, dijo que el convenio contribuirá a consolidar y ampliar las acciones formativas que ejecuta la institución en la región Sur, en respuesta a las necesidades de capacitación de sus habitantes y a las oportunidades de desarrollo de sus sectores productivos.

Señaló que esta iniciativa se suma a los esfuerzos que realiza el INFOTEP para impulsar el crecimiento económico y social de región Enriquillo, entre los que mencionó la recién inaugurada Escuela de Formación Técnico Profesional Guarocuya, en Barahona, concebida para fortalecer las competencias del capital humano vinculado al turismo y contribuir al desarrollo de esa actividad económica.

De su lado, el director ejecutivo del INDESUR, Noel Octavio Suberví Nin, valoró el papel que desempeña el INFOTEP en el fortalecimiento de las capacidades de la población dominicana, especialmente en las comunidades de la región Sur, donde la formación y la certificación de competencias constituyen herramientas fundamentales para generar oportunidades de desarrollo.

Cecomsa celebra la primera edición de Open Fair con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña

El encuentro, que contó con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña, reunió a marcas globales como Dell Technologies, Microsoft, Cisco, Fortinet y Kaspersky con líderes empresariales y tomadores de decisión tecnológica del país.

Cecomsa celebró este jueves la primera edición de Open Fair, una plataforma de innovación, tecnología y oportunidades que reunió en el Gran Salón Piantini del Hotel JW Marriott Santo Domingo a fabricantes de referencia mundial, ejecutivos de empresas, directores de tecnología y representantes del sector público y académico.

Bajo el lema «Innovación que nos conecta», la jornada contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña de Antuña, y de los fundadores de Cecomsa, Fernando Rosario y Ricardo Rodríguez.

La apertura estuvo a cargo de la comunicadora Pamela Sued, maestra de ceremonias, quien dio paso a la conferencia magistral de Felipe Montenegro, «Liderazgo en la era de la IA: de la eficiencia operativa a la inteligencia emocional avanzada».

Al dar la bienvenida, Marlene Rosario, directora administrativa de Cecomsa, recordó que la empresa nació hace 39 años con el propósito de poner la tecnología al servicio de quienes hacen crecer el país.

«La tecnología, por sí sola, no transforma. Lo que transforma son las personas que deciden usarla con visión», afirmó Rosario.

La ejecutiva explicó que Open Fair nace para que las marcas que lideran la tecnología en el mundo se encuentren cara a cara con quienes toman las decisiones tecnológicas en la República Dominicana. «La innovación de verdad no ocurre en solitario. Ocurre cuando una marca escucha a un cliente, cuando un cliente confía en un aliado y cuando todos entendemos que crecemos juntos», expresó.

Visited 5 times, 5 visit(s) today