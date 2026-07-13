Fénix de Santiagos, los nuevos campeones de la LND U22

SANTO DOMINGO, RD.- La franquicia Fénix de Santiago escribieron páginas para la historia al coronarse este domingo como los nuevos campeones del torneo 2026 de la Liga Nacional de Desarrollo (LND U22), en su I División, y se alzaron con la Copa INAPA.

Los Fénix superaron 77-69 a San Sebastián de Moca, en el partido final de la denominada “Guerra del Norte”, que se efectuó en el polideportivo Moca’85, de la provincia Espaillat.

Para la representación de Santiago fue su segundo título, obtenido en igual cantidad de asistencias a la final en la historia de la LND U22, ya que se coronaron en el certamen del 2023 tras derrotar en el choque final a los Truenos del Distrito Nacional.

Por su lado, los mocanos del San Sebastián han asistido a cuatro finales, sus últimas tres de manera seguida -ningún equipo ha hecho tal hazaña en los seis torneos realizados-, y ese gran esfuerzo ha sido infructuoso pese a que la final del 2026 se disputó en su casa.

El San Sebastián ha sido finalista en la justa 2022, donde sucumbió ante los Truenos, y sus tres al hilo cayendo ante Bameso en el 2024, de los Trenes del Este (La Romana) en el 2025 y con los Fénix en 2026. Los Areperos de San Carlos fueron monarcas en 2021.

En ese partido final que ganaron los Fénix, la ofensiva la encabezó Enger Gutiérrez con 16 puntos y seis rebotes, Wandy Muñoz logró anotar 13 tantos más siete atrapadas, Iam Rodríguez marcó 10 encestes con siete balones capturados y Yendri Torres aportó 10.

Por el San Sebastián, Euri Rosario coló 15 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, Dominic García 14 unidades más ocho pelotas atrapadas, Wisin Peralta consiguió un doble-doble de 11 encestes y 11 rebotes, y Christopher Bencosme terminó con 11.

Entrega de la Copa

La LND U22 es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside el ingeniero Rafael Uribe, junto a un Buró Nacional que encabeza el Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes, como Comisionado Nacional; Melvyn López, quien es el coordinador de Competencias, y Ramón Ceballos, director técnico, entre otros.

La copa de campeón fue entregada por Junior Páez (Jipy), vicepresidente de Fedombal, y Comisionado Nacional de la LND U22, el Inmortal del Deporte José -Maíta- Mercedes, y fue recibida por Jefry Espinal, gerente general de los Fénix Basketball Club de Santiago.

A Espinal le acompañaron el dirigente de los Fénix, Israel Pizarro, con sus asistentes Junior Rodríguez y Max Castro, y los jugadores integrantes de la plantilla campeona.

Quinteto Estrellas

También, Páez y Mercedes premiaron a los jugadores que integraron el Quinteto Todos Estrellas del VI Torneo de la LND U22, el cual quedó integrado por Wiliver Moronta, de los Astros de La Vega; y Ruben de Jesús, de los Halcones de Santo Domingo Norte.

Así como, Richard Hichez, de los Espadachines de Villa Consuelo; Saniel Montero, de los Guerreros de Guachupita; Wisin Peralta, del San Sebastián de Moca; mientras que, el técnico Javier De Jesús, de los Halcones, fue escogido como el Dirigente del Año.

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