Jesús Madé es convocado al Juego de Futuras Estrellas

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Jesús Madé ha sido convocado para el Juego de Futuras Estrellas que presentará a 39 de los 100 principales prospectos para el béisbol de las Grandes Ligas y que se celebrará este domingo a partir del mediodía en el estadio Citizens Bank Park, hogar de los Filis de Filadelfia.

A mediados de mayo, el integrante de la reserva de los Tigres del Licey, fue ascendido al puesto de prospecto número uno del béisbol de las Grandes Ligas según la más reciente actualización de la plataforma MLB Pipeline.

Firmado en enero del 2024 por los Cerveceros de Milwaukee por un bono de 950 mil dólares, Madé no ha defraudado las esperanzas colocadas en sus hombros por la organización perteneciente a la División Central de la Liga Nacional.

En el plato se resalta su swing compacto y fluido, además de una disciplina muy rara para su edad (19 años) lo que le permite conectar tanto a los lanzamientos rápidos como a los rompientes con extraordinaria facilidad. La escala de los escuchas lo califica con un 60/70 siendo un bateador ambidiestro natural.

Se proyecta con el potencial de alcanzar campañas de 25 a 30 vuelacercas en el más alto nivel. Es colocado en el rango de 60 gracias a un poder de extrabase hacia todas las bandas provocado por una meteórica velocidad de bate con una estatura de 6-1 y 221 libras.