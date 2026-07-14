Scotiabank recibe reconocimiento de ASIEX por su trayectoria y visión en el país

El galardón coincide con una decisión estratégica del Banco para posicionar a la República Dominicana como un HUB regional de innovación, conectividad y crecimiento.

Santo Domingo.- En el marco de su 40 aniversario, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) reconoció a Scotiabank como una de las empresas centenarias de la República Dominicana, destacando sus más de 100 años de inversión, permanencia y contribución al desarrollo económico y social del país.

Esta distinción llega en un momento clave para Scotiabank.

La reciente designación de la República Dominicana como hub regional consolida al país como un eje estratégico para el liderazgo y crecimiento de la organización en el Caribe, Centroamérica y Colombia. Esta apuesta se traducirá, además, en la construcción de una nueva sede corporativa, reafirmando la confianza de la entidad en el potencial del mercado dominicano.

“Este reconocimiento celebra más de un siglo de contribución al desarrollo de la República Dominicana y nos inspira a seguir mirando hacia el futuro. Hoy iniciamos una nueva etapa, con el país desempeñando un papel protagónico en nuestra visión regional y en la construcción de nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó Claudia Cueli, vicepresidenta de Banca Comercial y Corporativa de Scotiabank República Dominicana.

Un compromiso de largo plazo con el país

Más de un siglo después de su llegada a la República Dominicana, el Banco continúa reafirmando su confianza en el potencial de la nación. Con inversiones que superan los US$650 millones, una red de más de 46 sucursales, cerca de medio millón de clientes y más de 5,000 colaboradores, la entidad mantiene una presencia relevante en el desarrollo económico y social del país.

Su historia ha estado estrechamente vinculada al respaldo de sectores estratégicos, impulsando oportunidades de negocio y ampliando el acceso a soluciones financieras para personas y empresas. Su expansión ha incluido adquisiciones relevantes que han fortalecido su contribución al sistema financiero nacional.

Esta visión de largo plazo se refleja en una inversión superior a US$250 millones durante los últimos cinco años. Mirando hacia el futuro, el banco prevé destinar nuevos recursos para impulsar su crecimiento regional, manteniendo a la República Dominicana como uno de sus mercados prioritarios.

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial, el banco impulsa iniciativas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas el programa Small Business y Mi Empresa, desarrollado junto a Barna Management School. A través de estas iniciativas, más de 500 clientes han fortalecido sus capacidades de liderazgo, gestión y planificación estratégica para impulsar el crecimiento sostenible de sus negocios.

Más allá de su aporte económico, Scotiabank impulsa iniciativas en educación, innovación y deporte que contribuyen al desarrollo de las nuevas generaciones y al fortalecimiento de las comunidades donde opera.

Este reconocimiento constituye un nuevo capítulo en la historia de la entidad en la República Dominicana y reafirma su visión de largo plazo, de seguir acompañando el crecimiento del país, promoviendo oportunidades y progreso para todos

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