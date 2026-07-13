Anuncian cartel de boxeo profesional para el próximo domingo en Hato Mayor, Santiago

HATO MAYOR, Santiago, República Dominicana (13-07-2026).- Los pugilistas, Jairo Burgos y Noel Reyes Cepeda, escenificarán la pelea estelar en la cartelera de boxeo profesional que, con diez combates, montará el próximo domingo desde las 4:00pm en el multiuso de Hato Mayor, Santiago, la Unión de Manejadores y promotores de República Dominicana.

El promotor Oscar Núñez, presidente de los organizadores, significó que todos los pugilistas participantes en el cartel se encuentran en la parte de sus entrenamientos finales, culminando sus respectivas preparaciones.

De la pelea estelar entre Burgos y Reyes Cepeda, la cual será a 6 asaltos en las 122 libras, indicó que ambos pugilistas se han entrenado muy fuerte, los dos aducen confianza en la victoria, son de los que tienen más fanáticos

Completan la cartelera:

En las 130 libras, a 6 asaltos, Luís Disla Arias vs Franyi de la Cruz Taveras; en el mismo peso y rounds, Diómedes Ramírez vs Wilfrido Rosario Alcántara; en 175 libras a 6 actos, Elnan de Páula vs Israel Valerio Nina; en 122 libras, a 6 asaltos, Montis Macadín vs Nathanael Jiménez Rondón; en 140 libras a 4 rounds, Jimmy Accilién vs Daniel Lorenzo Abreu.

Otras peleas, en las 122 libras a 4 rounds, Emilio Raciel Guerrero Severino vs Eduardo Lora de Jesús; femenina, en 135 libras, a 4 asaltos, Marjone Guzmán Vizcaíno y en 147 libras a 4 rounds, Cristofel Polanco vs Oscar García Silverio, en el evento estará presente, Carlos Gómez, administrador del multiuso de Hato Mayor, Santiago.

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