INTRANT interviene 17 rutas en Santiago por aumentos no autorizados en precio del pasaje y fiscaliza 85 vehículos irregulares

Santiago. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Alcaldía de Santiago, realizó un amplio operativo de supervisión, control y fiscalización en 17 rutas del transporte público de pasajeros de la provincia de Santiago, tras detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El operativo se desarrolló en las rutas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, afiliadas a la Federación CNTT, donde fueron verificadas las tarifas cobradas a los usuarios, la documentación de los conductores y el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

Como resultado de la jornada fueron inspeccionados 180 vehículos del transporte público, de los cuales 85 fueron fiscalizados por incumplimiento de las normativas vigentes. Asimismo, tres vehículos fueron retenidos por las irregularidades detectadas durante la supervisión y tres ciudadanos extranjeros fueron fiscalizados, conforme a los procedimientos correspondientes.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, reiteró que las intervenciones se concentraron en las pocas rutas donde se identificaron incrementos irregulares y recordó que el 99 % del transporte organizado ha mantenido el compromiso de no aumentar las tarifas, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la institución.

Asimismo, destacó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país ha respaldado la decisión de mantener sin variación el precio del pasaje, privilegiando el diálogo y el respeto al marco legal vigente.

Morrison recordó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo al sector transporte, entre ellos el subsidio a los combustibles y el programa Bonogás Chofer, del que se benefician miles de transportistas, por lo que reiteró que cualquier modificación en las tarifas debe sustentarse en estudios técnicos y ser autorizada por el INTRANT, única entidad facultada por la Ley 63-17 para regular el régimen tarifario del transporte público de pasajeros.

El INTRANT reafirmó que continuará desarrollando operativos de supervisión y fiscalización en todo el territorio nacional para proteger los derechos de los usuarios, garantizar el respeto a las tarifas autorizadas y fortalecer el orden y la seguridad en el transporte público de pasajeros.

ENLACE VIDEO:

INTRANT interviene 17 rutas en Santiago por aumentos no autorizados en precio del pasaje y fiscaliza 85 vehículos irregulares pic.twitter.com/CmLaYaCazc — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) July 14, 2026

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