Jinete Trusman Quevedo gana 3 carreras en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El jinete Trusman Quevedo ganó en tres de seis carreras disputadas este sábado, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$1,808.00 por partes, más las partes de cinco.

Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$96.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$1,235.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,971,504.00.

Quevedo condujo a la victoria a los ejemplares: Bebé Carnation (1), en la segunda carrera; Grateful Lady (5), en la cuarta carrera; y McCovey (3), en la quinta carrera.

QUEVEDO CAMINO A CORONARSE

Quevedo va camino a coronarse como el jinete líder en montas ganadoras este año, en el hipódromo dominicano, donde desde hace nueve años ha liderado cada vez Carlos de León.

Con 65 montas ganadoras, Quevedo lidera ampliamente el encasillado de victorias entre los jinetes. Su más cercano seguidor, Alexander Fernández, suma 32 visitas al Círculo de Ganadores, en 2026.

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, se impuso Dominican Thunder (5) del Establo Hermanos Lara. Lo condujo el jinete José L. Novas, a quien aconsejó el entrenador Arismendy Paulino. Registró tiempo de 1:06:1/5 en los 1,100 metros. Exacta 5/3 (Dominican Thunder/Caminante). Quiniela 3/5. Trifecta 5/3/7 (completada por Saint Helier). Superfecta 5/3/7/6 (completada por Paquita A).

En la segunda carrera, dominó Bebé Carnation (1), del Establo Las 3 C. Llevó la monta del jinete Trusman Quevedo, quien siguió las indicaciones del entrenador Luis Pichardo. Marcó tiempo de 1:21:1/5 en los 1,300 metros. Exacta 1/5 (Bebé Carnation/Luis Alberto). Quiniela 1/5. Trifecta 1/5/6 (completada por Little James). Superfecta 1/5/6/4 (completada por Touch Performance). Dupleta 5/1 (Dominican Thunder/Bebé Carnation). 5/3 (Dominican Thunder/el retirado New Talent).

En la tercera carrera, triunfó Golden Trébol (5), del Establo Doña Bella. Tuvo sobre el lomo al jinete José Villalobos, a quien hizo recomendaciones el entrenador Germán León. Paró el reloj en 1:27:3/5 en los 1,400 metros. Exacta 5/3 (Golden Trébol/La Pollona). Quiniela 3/5. Trifecta 5/3/1 (completada por Cabuya B.). Superfecta 5/3/1/2 (completada por El Gringo A.). Dupleta 1/5 (Bebé Carnation/Golden Trébol).

En la cuarta carrera, la primera en llegar a la meta fue la descartada Grateful Lady (5), de la cuadra Decoo Stable. Cargó con el peso del jinete Trusman Quevedo, a quien impartió instrucciones el entrenador Armando E. Pérez. Detuvo las agujas del reloj en 1:03:2/5 en los 1,100 metros. Para fines de jugadas en las bancas ganó Héroe B (6). Exacta 6/4 (Héroe B/Caramelo). Quiniela 4/6. Trifecta 6/4/1 (completada por Decooman). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. Dupleta 5/6 (Golden Trébol/Héroe B).

En la quinta carrera, ganó McCovey (3), del Establo Limpia Base. Llevó sus bridas el jinete Trusman Quevedo, quien siguió el plan de carrera del entrenador Moisés Alou. Cronometró 1:48:4/5 en los 1,700 metros. Exacta 3/2 (McCovey/Colosal). Quiniela 2/3. Trifecta 3/2/5 (completada por Elegido). El dinero apostado a Superfecta fue devuelto. El 1er. Pick 3 fue 5/2,6/1,3. Dupleta 6/3 (Héroe B/McCovey). 6/1 (Héroe B/Passion Fruit)

En la sexta carrera, la victoria fue para Metódico (3), de la cuadra OP Racing Stable. Tuvo en la silla al jinete Omar F. González, quien siguió las directrices del entrenador Otto Peña. Hizo crono de 1:26:1/5 en los 1,400 metros. Exacta ¾ (Metódico/Horólogo). Quiniela 3/4. Trifecta 3/4/2 (completada por Lee Alejandro). Superfecta 3/4/2/5 (completada por Shastre). El 2do. Pick 3 fue 2,6/1,3/3. El pool de 4 (Pick 4) fue 5/2,6/1,3/3. Dupleta 3/3 (McCovey/Metódico).

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