El Aeropuerto de Punta Cana reanuda parcialmente las operaciones de facturación en la Terminal A como parte de su plan de mejoras continuas

Punta Cana, República Dominicana. – El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) informó que, a partir del 15 de julio de 2026, reanudará parcialmente las operaciones de facturación en la Terminal A, mientras continúan los trabajos de mejora en estas instalaciones.

En esta nueva etapa, las aerolíneas Air Canada, Air Transat, Air Caraïbes, Allegiant, Avianca, Breeze Airways, Discover Airlines, Flair Airlines, Iberojet España, Iberojet Portugal, JetSMART, LIAT Air, LOT Polish Airlines, Neos, Rutaca, Sky Cana, Sky High Aviation Services, Sun Country Airlines, Sunrise Airways, TUI Airways, Turpial Airlines, WestJet, Wingo y World2Fly retomarán sus procesos de check-in en la Terminal A.

Por su parte, las aerolíneas JetBlue, Frontier, LATAM Perú, Aeroméxico, Sky Airline Perú y GlobalX continuarán realizando sus operaciones de facturación desde la Terminal B, conforme al cronograma establecido para garantizar la continuidad operacional y la mejor experiencia para los pasajeros.

El Aeropuerto de Punta Cana recomienda a los viajeros verificar con su aerolínea la terminal correspondiente para realizar su proceso de facturación antes de dirigirse al aeropuerto.

Estas acciones forman parte del compromiso del Aeropuerto de Punta Cana con la mejora continua de sus instalaciones, priorizando la seguridad, la eficiencia operativa y un servicio de calidad para todos sus usuarios.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

Inaugurado en 1983, el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional del mundo y el de mayor tráfico y conectividad de la República Dominicana y el Caribe, conectando 81 aeropuertos internacionales en 26 países y movilizando alrededor de ocho millones de pasajeros al año.

Cuenta con dos pistas, 41 puertas de embarque, 45 posiciones de estacionamiento de aeronaves y cuatro salones VIP. Asimismo, dispone de un Centro de Reciclaje e Incineración propio, donde se gestiona aproximadamente el 60 % de los residuos generados por su operación.

El aeropuerto ha sido reconocido durante ocho años consecutivos (2015–2023) como el “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros en el Caribe y Latinoamérica, por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Asimismo, cuenta con la certificación Nivel 3 del Programa de Acreditación en Experiencia del Cliente de ACI y con la certificación de 4 estrellas SKYTRAX, organismo internacional que evalúa y clasifica aeropuertos a nivel mundial en función de la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos operativos y la experiencia del pasajero. De igual manera, ha alcanzado el Nivel 3 de Huella de Carbono y ha recibido en dos ocasiones la certificación de “Mejores Medidas de Higiene por Región”, otorgada por ACI, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa, la seguridad sanitaria y la experiencia del pasajero. Para obtener más información, visite https://www.puntacanainternationalairport.com/en

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