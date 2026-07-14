Primicias julio 2026, temas que arden, defensa del pueblo dominicano a libertad de expresión, rechazo al código mordaza, terrorismo judicial contra medios y periodistas y prisión por difamación, poderosos sectores cuestionan ley de residuos
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La defensa del pueblo dominicano a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, La acelerada iniciativa de aprobar proyectos de leyes a la carrera en el Congreso Nacional, la conflictiva ley de residuos sólidos cuestionada por poderosos sectores empresariales, la batalla por el poder en el 2028 a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cacerolas sonando en el Gran Santo Domingo y otras poblaciones, los resultados de la encuesta ACD Media, los 50 mil millones de dólares en ingresos de divisas proyectados por el Banco Central, dos dominicanos extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico, el expresidente Leonel Fernández endureciendo sus críticas al gobierno y revelando que crece el rechazo al Partido Revolucionario Moderno (PRM), el presidente Luis Abiander defendiendo su gestión, los frecuentres apresamientos de haitianos indocumentados en provincias del Noroeste dominicano, rechazo creciente a la prisión por difamación, repudio a los intentos de mordaza en el país, el final de la gestión de Edistrudis Beltré en la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), los ataques armados de Irán y Estados Unidos, trabajos a la carrera en el Congreso Nacional, dos realidades, el encuentro de los lunes en el Palacio de la Policía Nacional y la criticada brutalidad de policías en las calles, un presidente Luis Abinader enfrentándolo todo y con poco apoyo de muchos de sus funcionarios, los intentos de utilizar el terrorismo judicial contra los periodistas y medios de comunicación, las propuestas de reformas a diferentes artículos del Código Penal, las diferentes lecturas a los resultados de la encuesta ACD Media, las preocupantes plantaciones de marihuana en San José de Ocoa, el crecimiento del número de muertos por la violencia en el Cibao,
ECONOMIA
Los cacerolazos contra el costo de la vida, violencia policial en las calles, las nuevas medidas fiscales del gobierno,ley mordaza, crisis de agua en diferentes sectores, reclamos de obras comunitarias
La pesada carga al 44% formal de la economía dominicana
Los elogios a la unidad antifraude de la Contraloría General de la República
Las sanciones de Estados Unidos a diferentes instituciones del sector público de Cuba, incluyendo el turismo
El impacto de los nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos a la economía mundial
La auditoría a los fondos de la reforma policial solicitada por la Fuerza del Pueblo
Las alzas en los precios de los productos que comercializan en los mercados
La designación del economista Rolando Guzmán en la dirección del periódico Hoy, en sustitución del exitoso periodista y director de medios Bienvenido Alvarez Vega, quien cumplió su etapa en ese medio informativo
La desesperación de los comerciantes de los mercados por las bajas ventas
La venta ilegal de medicamentos
La UASD reclamando una auditoría sobre la fijación de los precios de los combustibles
Una opinión muy crítica del director de la DGII a una ONG religiosa
Los reclamos de las clínicas privadas a las ARS
La fortaleza de la economía dominicana resaltada por organismos internacionales
Daniel Toribio abordando Las Vegas y la Deuda Pública
Los aportes de las mipynes en el tejido económico de la zona fronteriza
La tarifa integrada en el Metro
Eduardo Garcia Michel, economista distinguido, analizando «el bajo tono en que late la economía, la insuficiente competitividad de la economía, la reforma fiscal acelerada y sorpresiva sin solucionar los problemas graves que afectan las finanzas públicas, la erosión progresiva del monto de la inversión pública, la insuficiente atención al campo».
Luis Carvajal calificando el contrato con la Barrick Gold como una estafa
Las malezas en el Valle de San Juan
El alza en el precio del petróleo por los nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos
La resistencia contra una planta de residuos en La Cuaba, Santo Domingo
La crisis de combustibles en Rusia
Los apagones en Cuba
La millonaria inversión en los Juegos centroamericanos y del Caribe 2026
El economista Antonio Ciriaco analizando la inteligencia artificial y la economía
El reconocimiento de Pro Dominicanaa Smurfit Weestrockpor sus aportes al desarrollo industrial
Los millones de dólares reembolsados por Estados Unidos por los aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema
OTROS TEMAS
Las 7,135 personas a las que la Policía Nacional le quitó la vida en los últimos 31 años,según una investigacion del sociólogo Cándido Mercedes,tema analizado por el dirigente comunista Narciso Isa Conde
Una comisión bicameral estudiando las reformas al Código Penal
El Festival del Libro y la Cultura RD 2026 en Nueva York
Los daños de las redes del narcotráfico a RD
La violencia, tema de creciente análisis en los medios de comunicación en RD
El final de alto el fuego de Estados Unidos con Irán
Faride Raful advierte no renunciará de la posición que ocupa
La labor que desarrolló el barítono Eduardo Brito
El presidente Luis Abinader tomando en cuenta a influencer en la reforma al código penal
Escasez de agua potable en quince calles de la Zona Universitaria en la capital dominicana
El crecimiento interanual de la explotación de minas y canteras en 9.7% en el período enero y mayo 2026
El peligro del artículo 208 del Codigo Penal para los periodistas y medios de comunicacion, hay que eliminarlo
La temporada de Teatro y Más en el Club Arroyo Hondo
La prioridad del gobierno con las reformas estructurales
La designación de Pedro Jimenez en la dirección de comunicacion estrategica de la Fuerza del Pueblo
El monorriel de Santo Domingo
El nuevo puerto que planifica Dubai para ir reduciendo la dependencia del estrecho de Ormuz
La primera promoción de la Universidad Santo Domingo Norte
Los desatinos de la Policía Nacional, tema caliente en un medio escrito
La inauguiracion de un local del PLD en Galván
El 102 aniversario de la desocupación militar norteramericana
La represión contra los pobres en las calles
Los suicidios de adolescentes
Las masivas deportaciones de haitianos de diferentes paises
La visita que hizo a Samaná el presidente Luis Abinader
La ilegalidad de retener documentos sin un proceso penal