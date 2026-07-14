LG Electronics conmemora 45 años de crecimiento e innovación que han marcado el desarrollo de la región

República Dominicana, 14 de julio de 2026 – LG Electronics (LG) conmemora 45 años de operaciones en Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica, una trayectoria marcada por la innovación, la evolución tecnológica y el compromiso de desarrollar soluciones que mejoran la vida de las personas. Desde el establecimiento de sus oficinas regionales en Panamá en 1981, la compañía ha fortalecido su presencia mediante un portafolio que ha acompañado la transformación de hogares, empresas e industrias en los distintos mercados donde opera.

«Cumplir 45 años en la región representa el reflejo de la confianza que consumidores, colaboradores y aliados han depositado en LG a lo largo de estas décadas. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir desarrollando tecnologías que mejoren la vida de las personas y de continuar creciendo junto a los países de la región, siempre guiados por nuestra filosofía Life’s Good», expresó Salomón Kim, CEO de LG Electronics para el Caribe, Centroamérica y Suramérica.

Un legado con historia: De la era Goldstar a la identidad de LG

La presencia oficial de la compañía en la región comenzó el 14 de julio de 1981, cuando estableció sus operaciones logísticas y comerciales en la República de Panamá. Gracias a la ubicación estratégica de la Zona Libre de Colón, el país se convirtió en el centro de distribución desde donde LG abasteció los mercados de Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica, fortaleciendo su crecimiento regional.

Durante sus primeros años, la compañía fue reconocida bajo la marca Goldstar, ampliamente valorada por la calidad y durabilidad de sus productos. En 1995, la corporación unificó sus operaciones bajo el nombre de LG Electronics, resultado de la integración de Lucky y Goldstar. Con esta transformación también nació su identidad de marca actual, acompañada del lema global Life’s Good, que desde entonces refleja su compromiso con el bienestar de las personas a través de la tecnología.

Innovación que ha marcado la industria

A lo largo de estas cuatro décadas y media, LG ha impulsado desarrollos tecnológicos que han contribuido a transformar la experiencia de los consumidores alrededor del mundo:

2000: presentó el primer refrigerador con conexión a Internet, anticipando el concepto de hogar conectado que hoy forma parte de la vida cotidiana.

presentó el primer refrigerador con conexión a Internet, anticipando el concepto de hogar conectado que hoy forma parte de la vida cotidiana. 2013: lanzó el primer televisor OLED comercial de 55 pulgadas con píxeles autoiluminados, consolidando una tecnología que continúa siendo referente en el segmento de pantallas premium.

lanzó el primer televisor OLED comercial de 55 pulgadas con píxeles autoiluminados, consolidando una tecnología que continúa siendo referente en el segmento de pantallas premium. 2021: reorientó estratégicamente su negocio hacia áreas de alto crecimiento como soluciones para movilidad, robótica, software y componentes para vehículos eléctricos, fortaleciendo su visión de futuro.

Un legado que también dejó huella en la telefonía móvil

La historia de innovación de LG también dejó una importante huella en el mercado de dispositivos móviles. Modelos como el LG Chocolate y el LG Cookie acercaron nuevas experiencias de diseño y usabilidad a millones de consumidores, mientras que posteriormente la serie LG G introdujo innovaciones como los botones traseros y la función Knock On, reflejando el espíritu innovador que caracterizó a la marca durante su participación en esta categoría.

La experiencia IA y Soluciones B2B evolucionando en la región

A lo largo de estas más de cuatro décadas, la capacidad de anticiparse al futuro ha definido a la compañía. Hoy, ese liderazgo se consolida mediante la integración de la Inteligencia Artificial Afectiva (Affectionate Intelligence), una IA que empatiza con el usuario para optimizar su día a día a través del ecosistema ThinQ. Asimismo, durante estos 45 años, la división de soluciones comerciales (B2B) ha sido un pilar estratégico y aliado clave para el sector empresarial en la región, transformando industrias con pantallas de última generación y sistemas de climatización eficientes que impulsan la productividad y la sostenibilidad de los negocios locales.

Una historia construida junto a sus aliados

El crecimiento sostenido de LG en la región ha sido posible gracias al trabajo conjunto con distribuidores, aliados comerciales y socios estratégicos, quienes han contribuido a acercar las innovaciones de la marca a millones de consumidores y a fortalecer su presencia en los distintos países donde opera.

Mirando hacia el futuro

En 2026, LG Electronics reafirma su compromiso de continuar desarrollando tecnologías que respondan a las necesidades de los consumidores y aporten valor a su vida diaria. Soluciones como las torres de lavado WashTower™, los refrigeradores InstaView™ con inteligencia artificial y la plataforma LG ThinQ® reflejan la evolución de un portafolio que integra conectividad, eficiencia y experiencias inteligentes para el hogar, al igual que alianzas estratégicas como la recién incorporación del cantante y productor musical will.i.am quien ha rediseñado y mejorado la capacidad y poder de la línea de productos LG xboom.

Al celebrar este 45.º aniversario en Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica, LG reconoce el camino recorrido junto a consumidores, colaboradores y aliados estratégicos, al tiempo que reafirma su propósito de seguir desarrollando innovaciones que contribuyan a construir un futuro mejor, fiel a su filosofía Life’s Good.

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