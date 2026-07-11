Canadá avanza a la final al vencer 3-0 a RD en Copa Panam U-21

COLUMBUS, OHIO, USA.- El sexteto de Canadá derrotó este sábado en la primera serie semifinal a la República Dominicana por 3-0 (25-8, 25-14, 25-22) para avanzar a la serie final de la Copa Panamericana NORCECA Sub-21 de Voleibol Femenino 2026, que se disputa en el Covelli Center de Columbus, Ohio.

La serie final será este domingo a las siete de la noche y ahora Canadá esperará su rival que será el ganador de la otra semifinal que disputan este sábado México y Estados Unidos.

Las dominicanas disputarán este domingo a las cinco de la tarde la medalla de bronce con el equipo que salga derrotado entre México y Estados Unidos, en la segunda semifinal, este sábado en la noche.

Canadá dominó sin ningún tipo de problemas los primeros dos parciales con un buen ataque, buena defensa y aprovecharon los errores de sus contrarias. Sin embargo, en el tercero, las dominicanas presentaron una fiera resistencia, ya que el marcador cambió de manos en diferentes oportunidades.

El ataque de las ganadoras fue guiado por Logan King que anotó 16 puntos, Eloide Lalonde se fue con 11 unidades y Carmen Waye aportó ocho tantos.

Por la caribeñas, la mejor fue Rayni Mondesi con 10 puntos, seguida de Victoria Filpo con cuatro tantos.

La ofensiva de la República Dominicana estuvo este sábado un tanto opaca, mientras que Canadá se mantuvo con una ofensiva consistente, buena defensa y buenos bloqueos en momentos oportunos.

El tercer parcial fue donde las derrotas ofrecieron mayores resistencias a las triunfadoras de Canadá, pero se quedaron cortas.

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