Diputados convierten en ley proyecto que declara el 19 de noviembre como Día del Médico Geriatra

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes acoger las modificaciones hechas por el Senado de la República al proyecto de ley mediante el cual se declara el día 19 de noviembre de cada año como Día del Geriatra, con el propósito de reconocer y homenajear la labor de los profesionales de la geriatría en la República Dominicana.

Con la aprobación de las modificaciones hechas por el Senado, el texto legal promovido por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Azacon, queda convertido en ley, pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El médico geriatra es el profesional especializado en la atención del adulto mayor, cuyo enfoque busca lograr mantener y recuperar la funcionalidad de la persona envejecida, para conseguir el máximo nivel de autonomía e independencia, que le permita una vida plena y digna sin importar la edad.

También, los diputados aprobaron enviar el proyecto de ley Orgánica de la Policía Nacional a la Comisión Permanente de Interior y Policía, con plazo fijado hasta el próximo martes.

La propuesta de ley, enviada al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, fue previamente aprobada en el Senado de la República el pasado 10 de julio del mes en curso.

Además, los diputados enviaron a una Comisión Especial el proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, propuesta por el Senador Pedro Catrain.

La Comisión Especial quedó integrada por los voceros de las tres bancadas mayoritarias, Amado Díaz, Rafael Castillo, Gustavo Sánchez, Braulio Espinal, Rafaela González, José Alberto Jiménez, Heidy Musa, Nicolás López, Milly Martínez, Gray Pérez, Dilenia Santos, Lucy de León, Patricia Núñez, Yancarlos Simanca, Moisés Ortiz, Melina Sánchez, Héctor Fodil rosa y Rogelio Genao lanza, quien la preside.

Además, el pleno guardó un minuto de silencio a la memoria del exsenador de Dajabón, Juan Agustín Zapata y por el profesor de generaciones del Instituto Politécnico Loyola y dirigente del Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal, Fredy García.

Al finalizar la sesión, los diputados quedaron convocados para el próximo jueves 16 del mes en curso, a la 1:00 de la tarde.

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