Celebran 14 años de lucha continua contra contaminación atribuye a Punta Catalina

En la tarde del sábado, 4 de julio, la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, celebró 14 años de lucha continua contra la contaminación que atribuye a Punta Catalina, efectuando una nutrida asamblea que congregó a los comunitarios que durante ese tiempo se han opuesto a esta termoeléctrica.

La asamblea se realizó a partir de las 3 de la tarde, en el Centro Comunitario Buenas Nuevas del distrito municipal de Santana, municipio de Nizao, de la provincia Peravia.

La presidenta saliente de la entidad, profesora Dominica Virtudes Martínez, destacó en el discurso que la lucha logró que en el año 2025, el Gobierno acordara con la comunidad internacional el cierre de todas las plantas de carbón existentes en el país antes del año 2040.

Martínez explicó que el Gobierno se comprometió con la comunidad internacional que no se construirá en el país ninguna nueva planta que opere con carbón mineral y un cronograma de cierre de estas termoeléctricas.

La asamblea reconoció los aportes a la lucha por la defensa de la salud y el medio ambiente de la provincia Peravia del economista y activista social Héctor Turbí, nativo de del distrito municipal de Catalina, y uno de los fundadores de la Coalición y precursor de la lucha contra la contaminación de Punta Catalina.

Igualmente la asamblea reconoció los aportes fundacionales realizados en el año 2014 por el destacado periodista Felipe Ciprián y del ya fallecido abogado italoestadounidense Richard Bálsamo.

También la asamblea agradeció el apoyo solidario y los servicios de asesoría del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, que han acompañado a la Coalición de la provincia Peravia desde antes de su fundación.

Con la actividad la entidad inició el proceso de registro legal, aprobando los estatutos y eligiendo a unanimidad a su primer consejo directivo formal que estará presidido por la comunicadora social Ingrid Dolores Paulino, oriunda de Nizao.

Además, este consejo directivo está integrado por la profesora Dominica Virtudes Martínez, vicepresidenta, la doctora Aida Tavárez, secretaria de Actas y Correspondencias, Franklin Ubrí, Tesorero, el agrónomo Julio César Fortuna, secretario de Organización, la profesora Santa Lara, secretaria de Prensa y Propaganda, y cinco vocales.

Momento en que la asamblea elige a unanimidad el nuevo Consejo Directivo de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia.

Euren Cuevas, director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, toma juramento al nuevo Consejo Directivo de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia.

La comunicadora social Ingrid Dolores Paulino, nueva presidenta de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, pronuncia el discurso de clausura de la asamblea del pasado sábado, 4 de juli

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