Las primarias atizan el germen de la división en los partidos políticos. Nadie está preparado para perder. Muchas veces llegan a las deserciones, y lo que se aún peor, la disconformidad.

Mientras los perdedores de las primarias esperan a dar el salto hacia otros partidos, están los que permanecen fieles a su agrupación, pero desde su casa. O sea que no participan en la tarea proselitista.

Esas divisiones y desencuentros internos solo pueden ser salvados por un liderazgo fuerte en los partidos políticos. En ocasiones hay que aplicar resoluciones con el puño y en otros enviar una sonrisa.

Pero nadie está dispuesto a perder, y todos se creen ganadores. Es parte de la sangre proselitista dominicana, donde se gana o se arrebata. El consenso se debe imponer siempre, pero para los perdedores el camino es empedrado.

En etapa de primarias intestinas el liderazgo de los partidos político se debe fortalecer. No pueden aceptar la divergencia, y favorecer el diálogo franco y sincero. No puede sentir temor de aplicar una resolución, a sabiendas de que perjudica a compañeros.

Ahora mismo todos los partidos políticos llevan una campaña a destiempo, donde ya comienzan a surgir los disgustos y el cierre de posiciones unitarias. Hay favoritos del liderazgo máximo y existen olvidados.

Sinónimo de triunfo en las venideras elecciones será tener a disposición un vagón de cuartos. Nadie que carezca de recursos podría participar con éxitos en un torneo electoral, aún sea para regidor, alcalde, diputado o senador.

Esto abre un compás de visión traumático, al costar tanto la precampaña interna se aleja la posibilidad de voces comunitarias, y defensores de los derechos de sus barriadas. Aparte del favor del liderazgo político tiene que poner en juego sus recursos en la precampaña y en la campaña.

Las elites y los predestinados se hacen dueño de la fiesta electoral. Los demás van sencillamente a dar conformación a una amplia boleta electoral. A los políticos se les torna difícil hasta de ganar posiciones en los cuadros directivo a lo interno de sus partidos.

La Junta Central Electoral no debe meterse en los líos internos de los partidos. Debe hacer valer la disposición de que ahora mismo está prohibido realizar campaña proselitista.

Al día de hoy, las primarias de los partidos, que ya arrancan, serán un redondel de todos contra todos, donde saldrán ganadores los que tengan buenos recursos económicos, y que además cuenten con el respaldo del liderazgo de su agrupación. Los demás, a esperar otra oportunidad.