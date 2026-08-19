Punto AZUL, nueva red de subagentes bancarios para aumentar la inclusión financiera

Santo Domingo, D.N. – GCS Systems y AZUL lanzaron PUNTO AZUL, una nueva red de subagentes bancarios que ofrece a la población poder realizar operaciones con 10 entidades bancarias, pagar facturas y acceder a otros servicios desde más de 2,000 comercios afiliados en la República Dominicana, con el objetivo de aumentar las tasas de inclusión financiera en el país.

PUNTO AZUL es la evolución de la red Mi Punto e incorpora nuevas capacidades tecnológicas y operativas de GCS Systems que, junto con la experiencia de AZUL, marca comercial de Servicios Digitales Popular, brindará a los usuarios y comercios afiliados una plataforma más eficiente y cercana, diseñada para sus necesidades financieras diarias.

Así, a través de la nueva red de subagentes bancarios en comercios afiliados, los clientes pueden depositar y retirar efectivo, pagar préstamos, tarjetas de crédito y otros productos bancarios, consultar sus balances, pagar facturas y servicios, y efectuar recargas telefónicas.

La plataforma también integra una amplia red de empresas facturadoras, lo que permite concentrar en un mismo establecimiento operaciones bancarias y pagos de servicios de uso cotidiano, que facilitarán a los clientes su día a día.

Una red multibanco de cobertura nacional

El modelo multibanco de PUNTO AZUL permite que un mismo comercio afiliado procese operaciones de varias entidades bancarias. Esta característica amplía las opciones disponibles para los clientes y fortalece la oferta de servicios de los establecimientos comerciales que operan como subagentes de la red.

Su cobertura nacional acerca servicios financieros a comunidades donde la presencia de sucursales bancarias y el uso de otros canales es más limitado. Esta mayor cercanía contribuye a ampliar el acceso y la inclusión financiera, al facilitar que más personas realicen sus transacciones sin desplazarse largas distancias.

La red tiene, además, capacidad para continuar expandiéndose en el territorio nacional y conectar a más usuarios y comercios con servicios financieros y de pago.

“PUNTO AZUL abre nuevas oportunidades para los negocios en todo el país, impulsando su crecimiento a través de una red de subagentes bancarios más robusta y cercana. Esta evolución amplía el acceso a servicios financieros y fortalece la inclusión de la población, dinamizando la economía local”, afirmó Eugene A. Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular.

Para los comercios afiliados, la nueva red representa la posibilidad de ampliar su portafolio de servicios, atraer un mayor flujo de clientes, generar mayores ingresos y fortalecer su papel como puntos de atención dentro de sus comunidades.

El lanzamiento de PUNTO AZUL forma parte de la estrategia de Servicios Digitales Popular y GCS Systems para desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de los clientes y contribuyan a la transformación del ecosistema de pagos, la inclusión financiera y el crecimiento sostenible de las comunidades.

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