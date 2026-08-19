Inicio de clases en Dominicana entre avances oficiales y reclamos

Más de dos millones de estudiantes volverán a las aulas el próximo 24 de agosto, en un escenario que combina preparación con desafíos que solo podrán evaluarse plenamente cuando comience la actividad docente.

El Ministerio de Educación reporta más de mil 200 aulas nuevas, unos 90 mil docentes capacitados y alrededor de 800 mil kits escolares distribuidos para apoyar el regreso a clases de unos dos millones 600 mil educandos, de los cuales el 78 por ciento pertenece al sector público, distribuidos entre los niveles inicial, primario, secundario y adultos.

Frente al escenario alentador expuesto por las autoridades, el magisterio organizado decidió llevar sus reclamos a las calles este jueves 20 de agosto.

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que preside Eduardo Hidalgo, convocó concentraciones en los distritos educativos de todo el país a partir de las 09:00, hora local.

En el Gran Santo Domingo, las 16 seccionales correspondientes al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se concentrarán en el Parque Independencia, en la Zona Colonial.

Entre las principales demandas del gremio figuran la aplicación y actualización de incentivos, así como el pago de retroactivos pendientes.

La ADP también reclama revisar y permitir la apelación de las calificaciones del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, incluida una revisión masiva de los instrumentos aplicados a coordinadores, psicólogos, bibliotecarios y directores.

A estas demandas se suman reclamos relacionados con el mejoramiento de los planteles escolares, la disponibilidad de cupos y docentes, así como la realización de traslados.

Asimismo, esta semana la ADP, seccional Santiago Noreste, advirtió sobre deficiencias en más de 50 centros educativos que podrían afectar el inicio del año escolar 2026-2027.

Según un levantamiento del gremio, el 81,1 por ciento de los planteles evaluados presenta un déficit crítico de docentes, especialmente en inglés, educación artística y ciencias naturales, mientras el 66 por ciento confronta graves problemas de infraestructura que podrían comprometer la seguridad y el desarrollo de las actividades docentes. Por su parte, Robert Frías, presidente de la seccional oeste del gremio en San Francisco de Macorís, criticó que el Ministerio de Educación asegure que todo está listo para el comienzo de las clases, cuando hay tantos pendientes.