Valdez Albizu recibe a ejecutivos regionales de BLADEX

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una representación internacional de ejecutivos del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BLADEX), encabezada por Alejandro Tizzoni, vicepresidente ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos y Samuel Canineu, vicepresidente ejecutivo comercial, quienes informaron al gobernador de su intención de incrementar sus líneas de negocios en la República Dominicana, cuya cartera de crédito a mostrado un aumento significativo desde el año 2022, superando los US$1,000 millones.

Valdez Albizu les felicitó por su iniciativa, expresándoles que la República Dominicana “es un país de gran atractivo para la inversión, lo que queda avalado por la estabilidad originada en su política monetaria, la fortaleza del sistema financiero, la garantía de su sistema judicial, la tendencia sostenida año a año en el crecimiento, el clima de paz social y las positivas perspectivas de futuro”.

El gobernador les informó que “la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$3,276.5 millones al cierre del primer semestre de 2026, aumentando US$233.4 millones (7.7 %) en comparación con el mismo periodo del año anterior. En nuestras previsiones, esta cifra podría alcanzar al término de 2026 sobre los US5,300 millones de dólares”.

Valdez Albizu destacó al respecto que “unos US$2,194.6 millones, aproximadamente dos terceras partes de los flujos obtenidos por este concepto, corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas, lo que deja patente la confiabilidad en el país”.

En cuanto al sector exportador, de gran interés para el BLADEX, el gobernador señaló que durante el primer semestre del año las exportaciones generaron US$8,746 millones y las de zonas francas exhibieron un crecimiento interanual de 6.1 %, en el mes de junio. Por otra parte, las nacionales crecieron 33.6 %, sustentada por el comportamiento de las exportaciones mineras, especialmente las de oro.

Asimismo, Valdez Albizu precisó que “República Dominicana ha registrado una expansión simultánea y sostenida de todas sus principales fuentes estructurales de divisas: turismo, remesas, inversión extranjera directa y exportaciones, y ese es, en cualquier economía de mercado, el origen de una moneda más fuerte. En ese sentido, al cierre de julio del presente año, el peso se había apreciado en torno al 8 % con respecto al cierre del 2025 y un 4.4 % en términos interanuales. Y esperamos que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) al término del año se sitúe al extremo superior del rango de 4.0 % – 4.5 %, luego del crecimiento interanual de 6.4 % reportado en el mes de junio, lo que se atribuye en gran medida, al aporte del sector empresarial”.

Por su parte, los ejecutivos de BLADEX expusieron que “la República Dominicana es un país extremadamente importante para nosotros, porque transmite tranquilidad y estabilidad en los negocios. Nos encantaría hacer crecer el vínculo ya existente con RD, expandiendo las relaciones de corresponsalía en el mercado doméstico”.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; y el director de Tesorería, José Perdomo.

La delegación de BLADEX estuvo compuesta por, además de Alejandro Tizzoni y Samuel Canineu; los señores Warren Bonilla; Sergio Olarte y Guillermo Gamundi.

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