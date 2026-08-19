Lula promete recursos para concluir submarino nuclear brasileño

Lula defendió la continuidad de la iniciativa y cuestionó la interrupción de recursos para proyectos estratégicos de defensa.

A su juicio, el gigante sudamericano necesita tratar esas inversiones como políticas de Estado y no someterlas a ciclos presupuestarios que puedan comprometer su ejecución.

“Vamos a conseguir los recursos para que terminemos de una vez por todas este submarino”, recalcó el gobernante durante el recorrido por las instalaciones de Aramar, según reportes de medios brasileños de prensa.

Tal proyecto contempla la construcción del primer submarino de propulsión nuclear de Brasil, iniciativa de la Marina que comenzó a desarrollarse hace más de dos décadas y con necesidad de inversiones de largo plazo debido a su elevada complejidad tecnológica.

Para Lula, el dominio de tecnologías vinculadas al programa nuclear y la capacidad de construir un submarino de esas características representan instrumentos de autonomía estratégica.

Subrayó que la soberanía no debe limitarse al discurso, sino sustentarse en capacidad tecnológica, industrial y de defensa.

También planteó la importancia de establecer mecanismos presupuestarios que permitan garantizar la continuidad de los llamados proyectos estratégicos de las Fuerzas Armadas.

Dicha propuesta, expuso el portal Globo, cobra relevancia después de los recortes aplicados al presupuesto del Ministerio de Defensa, que generaron preocupación sobre el ritmo de programas militares de largo plazo, incluido el relacionado con el submarino nuclear.

En el recorrido de este miércoles, Lula estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y autoridades militares, entre ellas el ministro de Defensa, José Múcio, y el titular de la Marina, almirante Marcos Sampaio Olsen.

Según información divulgada durante la visita, Brasil domina la tecnología de enriquecimiento de uranio y posee importantes reservas de ese mineral, aunque una parte considerable del territorio nacional todavía no ha sido explorada para determinar plenamente su potencial.

Además, Lula manifestó que el país debe avanzar en el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos y fortalecer su capacidad científica e industrial, y en ese contexto vinculó el programa de la Marina con una estrategia más amplia de soberanía tecnológica.

El submarino brasileño forma parte de un programa de defensa que busca ampliar las capacidades navales de la nación y proteger sus extensos espacios marítimos.

Su conclusión, sin embargo, depende de la disponibilidad sostenida de recursos públicos y de la continuidad de los trabajos técnicos.