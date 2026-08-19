Lula defenderá soberanía en visita a centro nuclear brasileño

Durante el recorrido, Lula observará el proceso de montaje del reactor destinado al futuro submarino brasileño de propulsión nuclear, proyecto considerado estratégico para ampliar las capacidades tecnológicas y defensivas del gigante sudamericano.

Medios de prensa divulgaron que el programa nuclear de la Marina busca desarrollar capacidades propias en áreas sensibles, entre ellas el dominio del ciclo del combustible nuclear y la propulsión naval.

Comentaron también que el CINA constituye una de las principales instalaciones vinculadas a ese esfuerzo.

Esta visita ocurrirá apenas tres días después del lanzamiento oficial de la campaña del jefe de Estado para las elecciones presidenciales de octubre próximo. Lula comenzó la carrera por mantenerse en el poder en la histórica Villa Euclides, São Bernardo do Campo, donde construyó buena parte de su trayectoria sindical y política, y colocó la defensa de la democracia y la soberanía entre los ejes centrales de su discurso.

Al trasladarse a una instalación estratégica de la Marina, consideraron medios de prensa como el portal Brasil 47, el mandatario incorpora la defensa nacional y la autonomía tecnológica a esa narrativa.

Según agregó el sitio web, Lula viene insistiendo en que el fortalecimiento de la industria brasileña de defensa debe ser entendido como una cuestión militar y una estrategia de desarrollo nacional.

Desde esa perspectiva, el impulso a dicho sector puede contribuir al dominio tecnológico, la formación de trabajadores altamente especializados, la generación de empleos y la reducción de dependencias externas en sectores considerados estratégicos.

El presidente afirmó recientemente que su Gobierno está decidido a apostar por la industria nacional de defensa y defendió el uso del poder de compra del Estado para fortalecerla, además de señalar los minerales críticos como un asunto vinculado con la soberanía.

También, la agenda de Aramar se produce en un contexto internacional marcado por crecientes disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, en las cuales Brasil busca ampliar su autonomía y diversificar asociaciones. Dicho submarino de propulsión nuclear constituye uno de los proyectos de mayor complejidad tecnológica del país y está asociado al objetivo brasileño de dominar tecnologías estratégicas sin depender exclusivamente de proveedores extranjeros.

A la visita presidencial se sumarán el ministro de Defensa, José Mucio Monteiro; el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Marco Antonio Amaro; y el comandante de la Marina, Marcos Sampaio Olsen.