Sanó roba protagonismo con el madero en béisbol japonés

Tokío, (Prensa Latina) El dominicano Miguel Sanó robó hoy protagonismo con el madero en la Liga Japonesa de Béisbol al conectar dos jonrones y empujar tres carreras, en el revés de los Dragones de Chunichi 4-11 ante los Carpas de Hiroshima.

Sanó bateó de 4-2 en el Estadio Mazda de Hiroshima para aumentar su promedio a .221 y totales de cuadrangulares y remolcadas a 17 y 36, respectivamente, según el sitio web beisboljaponés.com.

Su compatriota y compañero de equipo Albert Abreu toleró un imparable sin anotaciones en una entrada de relevo para mejorar su efectividad a 2.35 y el cubano Cristián Rodríguez finalizó el partido de 3-0, con un boleto y un error, para mantener su promedio en .000.

Para los ganadores, los dominicanos Sandro Fabián y Elehuris Montero fallaron en tres comparecencias cada uno para reducir sus averages a .224 y .248, por ese orden.

En otro desafío, el cubano Liván Moinelo alcanzó su segunda victoria del campeonato al permitir apenas una carrera y dos indiscutibles en seis episodios para conducir a los Halcones de SoftBank a un éxito de 7-1 sobre los Luchadores de Nippon Ham, en el Es Con Field de Hokkaido.

El zurdo antillano en su segunda apertura del año, mejoró su récord a 2-0 y dejó su efectividad en 0.75.

También por SoftBank, el venezolano Darwinzon Hernández no admitió hits ni carreras en un capítulo de apagafuegos para bajar su efectividad a 1.44.

Para los Luchadores, el dominicano Franmil Reyes conectó un bambinazo en tres visitas al plato y recibió un boleto para dejar su average en .318 y totales de vuelacercas y empujadas en 26 y 64, respectivamente.

Su connacional y compañero de conjunto Rodolfo Castro bateó de 3-0 con un ponche para disminuir su promedio a .230 y el también dominicano Sauryn Lao aceptó una anotación y dos imparables en dos innings de relevo para dejar su efectividad inicial en 4.50.

En el Tokyo Dome, el dominicano Alexander Canario ligó su bambinazo 11 de la campaña, con un doble y un sencillo en cuatro turnos y remolcó dos carreras para contribuir al triunfo de 7-4 de los Leones de Seibu sobre los Búfalos de Orix.

El jardinero quisqueyano, quien la sacó del parque por segundo día consecutivo, incrementó su promedio a .252 y total de empujadas a 41.

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