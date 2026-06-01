Especialistas llaman a fortalecer la alimentación de mascotas en República Dominicana

Santo Domingo, 1ro de junio de 2026: República Dominicana, donde las mascotas se han convertido en una parte esencial de la vida familiar, especialistas en salud animal hacen un llamado a fortalecer el conocimiento sobre uno de los pilares fundamentales de su bienestar: la alimentación.

Se estima que en el país existen cerca de 1.8 millones de perros y gatos, y que una gran proporción de ellos se alimenta con comida casera o combinaciones de esta con alimentos procesados.

Aunque esta práctica responde a una intención positiva, estudios internacionales han evidenciado una realidad relevante: hasta el 95% de las dietas caseras para perros presenta deficiencias en al menos un nutriente esencial, según análisis publicados en el Journal of the American Veterinary Medical Association.

En el caso de los gatos, la situación puede ser aún más crítica. Investigaciones de la Universidad de California Davis han encontrado que ninguna de las recetas caseras evaluadas cumplía completamente con los requerimientos nutricionales mínimos, y algunas presentaban múltiples deficiencias simultáneas.

Entre los hallazgos más relevantes, se ha identificado que ciertos nutrientes esenciales pueden encontrarse en niveles considerablemente bajos. Por ejemplo, algunas dietas caseras aportan apenas 4.4% de la vitamina D necesaria y menos del 20% del calcio requerido, elementos fundamentales para la salud ósea y el sistema inmunológico.

Un estudio de gran escala del Dog Aging Project, con más de 50,000 perros analizados, encontró que solo el 6% de las dietas caseras evaluadas tenía el potencial de ser nutricionalmente completa, lo que refuerza la necesidad de contar con orientación especializada.

En la cultura dominicana, compartir alimentos es una expresión natural de afecto. Esta práctica también se extiende a las mascotas, que en muchos hogares reciben comida casera o sobras de la mesa como parte de su dieta diaria.

Para los especialistas, el punto central no es cuestionar el cariño con el que los dueños alimentan a sus mascotas, sino acompañar ese cuidado con información actualizada.

“El amor por las mascotas está presente en cada decisión que tomamos por ellas. Hoy sabemos más sobre nutrición animal, y ese conocimiento nos permite cuidarlas mejor”, de acuerdo con la dra. Alejandra Núñez, médica veterinaria.

“En ese sentido, recomendamos a los dueños de mascotas informarse sobre sus necesidades nutricionales, consultar con profesionales veterinarios y considerar opciones de alimentación que garanticen el equilibrio adecuado de nutrientes” Finalizo la dra. Núñez

A medida que el rol de las mascotas en la sociedad dominicana continúa fortaleciéndose, también evoluciona la manera en que se entienden sus necesidades. La alimentación balanceada reduce riesgos de salud ofreciendo a la mascota una mejor calidad de vida.

El amor por nuestras mascotas no está en duda. Hoy, ese amor tiene la oportunidad de evolucionar a través del conocimiento.

Porque cuando amas bien, nutres mejor.

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