Sociedad de Neumología: vapeo se disfraza con mercadeo para atraár a jóvenes y niños

Santo Domingo. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) manifestó su profunda preocupación ante el creciente uso de dispositivos de vapeo entre niños y adolescentes y alertó sobre estrategias de mercadeo que podrían estar facilitando la normalización del consumo de nicotina a edades cada vez más tempranas.

Observó que muchos productos de vapeo han evolucionado más allá de su función original y hoy son presentados mediante diseños modernos, colores llamativos, formas compactas y tecnológicas, así como aromas dulces y sabores atractivos que incluyen frutas, caramelos, postres y bebidas.

Puntualizan que estas características pueden aumentar el interés y disminuir la percepción de riesgo entre menores de edad.

“Cuando un producto potencialmente adictivo se presenta con apariencia de accesorio tecnológico, con aromas agradables y una imagen moderna y socialmente aceptada, existe el riesgo de que niños y adolescentes lo perciben como algo inofensivo, cuando la realidad puede ser muy distinta”, advirtió.

Recuerdan que muchos dispositivos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva capaz de generar dependencia. La exposición temprana puede favorecer patrones de consumo sostenidos y abrir la puerta a una relación prolongada con la adicción.

Además, los neumólogos enfatizan que inhalar aerosoles provenientes de estos dispositivos implica la entrada de sustancias químicas al sistema respiratorio. Aunque algunos productos son promovidos como alternativas aparentemente menos dañinas, esto no significa que estén libres de riesgos.

“La industria ha cambiado la presentación. Lo que antes se veía como un cigarrillo tradicional hoy puede venir disfrazado de modernidad, colores atractivos, aromas dulces y dispositivos diseñados para llamar la atención de las nuevas generaciones”, señaló.

Ante esta realidad, llamó urgente al Gobierno y a los ministerios de Salud Pública y Educación, a los centros educativos y, de manera especial, al Congreso Nacional y a los legisladores de la República Dominicana, a impulsar medidas más firmes de prevención, educación y regulación que permitan proteger a la niñez y la adolescencia dominicana.

“Proteger a las nuevas generaciones requiere decisiones firmes. La salud pública debe colocarse por encima de cualquier interés comercial. Cada acción que se retrasa es una oportunidad perdida para prevenir dependencia, enfermedad y daño pulmonar futuro”, enfatizó la entidad.

“Estamos hablando de proteger pulmones jóvenes que todavía están en desarrollo. La nicotina construye dependencia. La dependencia roba libertad. Y cuando la exposición comienza temprano, las consecuencias pueden acompañar a una persona durante años”, recalcó.

La SDNCT reiteró que proteger la salud respiratoria infantil y adolescente requiere acción colectiva y conciencia social, recordando que la prevención continúa siendo la herramienta más poderosa frente a enfermedades y hábitos que comprometen el futuro de las nuevas generaciones.

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