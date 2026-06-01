Nos conviene votar por Adriano Espaillat

Por Jhonny Trinidad

En política, la representación no es simbólica. Es práctica. Y para la comunidad dominicana en Estados Unidos, Adriano Espaillat ha demostrado que tener a uno de los nuestros en Washington se traduce en acceso, recursos y defensa concreta.

Espaillat no llegó a Washington Heights a hacer campaña. Llegó a los 9 años desde Santiago y creció entre apartamentos de renta regulada, bodegas y trenes. Ese origen importa. Entiende sin intermediarios el golpe de una renta que sube, el miedo a una orden de desalojo y la realidad de los padres que hacen doble turno.

Esa experiencia lo llevó primero a la Asamblea Estatal y luego al Congreso. Hoy usa el Comité de Apropiaciones, uno de los más poderosos de la Cámara, para asegurar dinero federal para el Alto Manhattan y el Bronx. Hablamos de fondos para NYCHA, para clínicas como la del Northern Manhattan Improvement Corp, y para centros comunitarios que dan tutorías y comida después de la escuela. Son partidas que no llegan solas. Alguien tiene que pelearlas línea por línea en el presupuesto.

MURO DE CONTENCION EN INMIGRACION

Cuando la conversación nacional se endurece contra los inmigrantes, el voto latino necesita defensores que no titubeen. Espaillat ha sido consistente: coautor de proyectos para proteger a beneficiarios de TPS y DACA, crítico de las redadas masivas y promotor de una reforma migratoria que reconozca el aporte de quienes llevan décadas pagando impuestos sin papeles. Para miles de familias dominicanas con estatus mixto, esa postura no es ideología, es tranquilidad. Su oficina, además, es de las que más casos de inmigración maneja en Nueva York. Resolver un pasaporte urgente, una visa humanitaria o un retraso de USCIS cambia la vida de una familia en 24 horas. Y eso ocurre todas las semanas. CONEXION CON RD La diáspora no envía solo remesas. Envía influencia política. Espaillat lo sabe y por eso ha puesto los temas de República Dominicana en la agenda del Congreso. Ha impulsado cooperación en seguridad para combatir el narcotráfico que afecta a la isla y a nuestros barrios. Ha defendido partidas para asistencia en desastres naturales y ha promovido el comercio bilateral que genera empleos de ambos lados. Tener a un congresista que levanta el teléfono y habla directamente con funcionarios en Santo Domingo es una ventaja que ningún otro distrito tiene. Esa línea directa vale en una crisis. El poder se sostiene cuando se multiplica. Espaillat ha abierto camino para una nueva generación de líderes dominicanos: concejales, asambleístas, jueces. Su presencia normaliza que un apellido como el nuestro esté en la boleta y gane. Eso mueve a más jóvenes a postularse, a más vecinos a registrarse y a más donantes a invertir en candidatos de la comunidad. El resultado es una infraestructura política dominicana que ya no depende de favores. Negocia. EXPERIENCIA QUE DA RESULTADOS Washington castiga la improvisación. Espaillat lleva más de 25 años en cargos públicos y sabe cómo contar votos, negociar enmiendas y mover legislación. En un Congreso polarizado, esa experiencia es la diferencia entre un discurso y un cheque federal entregado. Mientras otros llegan a aprender, él llega a ejecutar. Votar por Adriano Espaillat nos conviene porque combina tres cosas difíciles de encontrar juntas: origen comunitario, acceso institucional y voluntad de usar el poder para su gente. La comunidad dominicana ya demostró que puede poner un congresista en Washington. La tarea ahora es mantenerlo ahí, fuerte, para que esa puerta no se cierre. Porque cuando Espaillat vota, vota con nuestra dirección escrita en el sobre.

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