LG ELECTRONICS LANZA SU LÍNEA DE TELEVISORES ART TV DONDE EL DISEÑO DEFINE CÓMO EL ARTE VIVE EN LOS ESPACIOS

República Dominicana, 1 de junio de 2026 — LG Electronics (LG) está lanzando su línea Art TV, reuniendo el LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, LG OLED evo AI G6 y LG Gallery TV AI con marco en una colección diseñada para interiores enfocados en el arte. Basados en el liderazgo OLED de LG, cada modelo se integra perfectamente en los espacios del hogar y presenta el arte con fidelidad visual, permitiendo que el contenido se vea tal como fue concebido. Este enfoque de diseño también ha recibido reconocimiento internacional, con el Wallpaper TV obteniendo el iF Design Award y el Red Dot Design Award por su excelencia en diseño.

Diseñados para mucho más que ver televisión

La línea Art TV de LG replantea cómo debe existir una pantalla dentro de un espacio. En lugar de concebirse como un televisor convencional, LG moldea su diseño para adaptarse a diferentes ambientes, ya sea minimizando su presencia, alineándose perfectamente con la pared o presentándose como un elemento enmarcado. Esto brinda a los usuarios la libertad de diseñar sus interiores en función de cómo desean experimentar el arte y cómo quieren que luzca su televisor en casa.

● LG OLED evo W6 Wallpaper TV — Diseñado para una mínima distracción

Con un perfil ultradelgado de aproximadamente 9 mm¹ y conectividad True Wireless certificada², el Wallpaper TV minimiza las distracciones visuales al reducir los cables visibles, permitiendo que la pantalla se integre perfectamente a la pared como si fuera papel tapiz.

LG OLED evo G6 — Diseñado para integrarse

El diseño Gallery de ajuste al ras³ se alinea con precisión a la superficie de la pared, creando una presencia limpia y minimalista que se adapta naturalmente al espacio.

LG Gallery TV — Diseñado como una pieza de galería

Con marcos intercambiables⁴ y una presentación estilo galería, el Gallery TV convierte la pantalla en un objeto decorativo que forma parte del diseño interior.

Diseñados para presentar el arte tal como fue concebido

La línea Art TV de LG combina su propuesta de diseño con tecnologías avanzadas de visualización que respaldan la forma en que el arte debe ser apreciado. Así como una obra en una galería cambia sutilmente con la luz natural durante el día, la experiencia de visualizar arte en casa depende de qué tan fielmente se preservan el color, el contraste y el detalle bajo distintas condiciones.

Color y profundidad

El arte luce más rico y realista, con contrastes profundos y colores precisos que preservan los detalles tonales más sutiles. Esto es posible gracias a las tecnologías OLED autoiluminadas de LG, incluyendo Perfect Black⁵ y Perfect Color⁶, junto con procesamiento avanzado de color que mantiene la precisión en distintos tipos de contenido.

Brillo y visualización en condiciones reales

Las obras permanecen naturales y consistentes bajo condiciones de iluminación cambiantes, desde luz diurna intensa hasta ambientes interiores más suaves. Hyper Radiant Color Technology⁷, impulsada por el procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, mejora el brillo mientras mantiene una reproducción precisa del color.

Reducción de reflejos

La reducción de reflejos mantiene el contenido claro y visible con mínimas distracciones incluso durante el día, asemejándose a una obra exhibida en una galería. Reflection Free Premium⁸, disponible en modelos OLED seleccionados, minimiza el deslumbramiento y ayuda a preservar la textura visual de las obras bajo diferentes condiciones de iluminación. El Gallery TV logra este efecto con una pantalla especializada desarrollada con aportes de curadores de museos.

LG Gallery+ amplía la experiencia artística

LG Gallery+⁹ permite a los usuarios convertir su televisor en una galería de arte personalizada, recreando la experiencia de una galería premium en casa.

Para celebrar el lanzamiento de la línea Art TV 2026, el LG OLED evo W6 Wallpaper TV, LG OLED evo G6 y LG Gallery TV incluirán una suscripción gratuita de tres meses a LG Gallery+¹⁰, brindando a los usuarios en mercados seleccionados acceso a más de 5,000 obras curadas sin costo adicional.

El servicio ofrece obras seleccionadas de reconocidas instituciones culturales, además de fotografía y una amplia variedad de contenido visual. Los usuarios también pueden mostrar fotografías personales o generar imágenes creadas con IA, permitiéndoles personalizar lo que aparece en pantalla.

LG lanzará su línea Art TV 2026 globalmente de manera escalonada, con disponibilidad variable según la región.

Visited 2 times, 2 visit(s) today