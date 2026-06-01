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Nacionales

Luis “El Gallo” alerta sobre aumentos de enfermos por leptospirosis, debido a la orina de las ratas

PRIMICIAS DIGITAL1 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo” dijo hoy que ante el aumento de las personas afectadas por la leptospirosis se hace necesario tomar urgentes medidas sanitarias, para evitar un brote incontrolable.

Indicó que el ministerio de Salud Pública tiene de inmediato que comenzar programas de fumigación, vacunación y eliminación de los ratones, uno de los principales propagadores de la leptospirosis.

Pidió a la familia dominicana que tenga de mascota a un gato, ya que al ser el cazador natural de los ratones, evitará que en su casa o zona de residencia pueda ser afectada por los animales que propagan la virulencia.

Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina, sobre todo por los ratones..

 

Al ratificar el llamado a la inmunización, mediante la fumigación y la vacunación, dijo que los mochileros de la UDC están a disposición del ministerio de Salud Pública, debido a la alta  cifra notificada en este año de personas afectadas por la leptospirosis.

Agrego que debido al inicio de la temporada ciclónica y las lluvias que afectan al territorio nacional es hora de comenzar a trabajar con estrictas medidas sanitarias, en todo el país.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causadas por una bacteria llamada leptospira.

. Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina.

 

Leptospira interrogans es patogénica para los humanos y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades.

 

La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal.

 

Sus síntomas pueden parecerse a varias dolencias, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; por lo que es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

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