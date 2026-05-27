Barahona fortalece servicios de salud con inauguración del Centro Diagnóstico Especializado Cedilar

Barahona, República Dominicana. – La provincia de Barahona fortalece su capacidad de atención sanitaria con la inauguración del Centro Diagnóstico Especializado Larimar (Cedilar), una moderna propuesta de servicios diagnósticos médicos que incorpora tecnología de punta para ampliar el acceso a estudios especializados y resultados confiables en la región Sur.

La apertura del centro representa un importante avance para el sector salud regional, al integrar innovación tecnológica, y poner a disposición de la población una amplia cartera de servicios orientados al diagnóstico oportuno y la atención especializada, entre ellos prueba de esfuerzo, MAPA (Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial), Holter, sonografías, radiografías, ecografías, tomografía, resonancia magnética, mamografías, entre otros.

Con esta iniciativa, Barahona suma una nueva infraestructura de salud concebida para responder a las crecientes necesidades de servicios diagnósticos en la región, contribuyendo, además, al desarrollo sanitario y al acceso en atención médica con altos estándares de calidad.

Durante el acto inaugural participaron representantes del sector salud, invitados especiales y aliados estratégicos, quienes conocieron las instalaciones y la propuesta de servicios del nuevo centro.

Bajo el lema “Resultados confiables en la región que amas”, el Centro Diagnóstico Especializado Larimar (Cedilar) proyecta consolidarse como un referente regional en servicios diagnósticos, apostando por la innovación, la precisión y la excelencia médica.

CEDILAR está ubicado en la calle Tony Mota Ricart esquina Sócrates Lagares, Barahona.

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