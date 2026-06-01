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Políticas

Secretaría de Solidaridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo reconoce a madres de Esperanza en jornada comunitaria por el Día de las Madres

PRIMICIAS DIGITAL1 de junio de 2026
1 1 minuto de lectura

La Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo celebró el fin de semana una jornada de integración y reconocimiento a madres de distintos sectores del municipio de Esperanza, provincia Valverde, en conmemoración del Día de las Madres.

El encuentro se realizó en el sector El Paraíso y contó con la participación de decenas de madres representantes de grupos comunitarios, asociaciones de mujeres y líderes locales.

La actividad la encabezó  por Yadira Peña, titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, junto a dirigentes de la organización como Nao Mena, José Alberto Blanco y Robert Tavárez, vicesecretario de Solidaridad Ciudadana.

Además, asistieron Félix Noé Santiago, secretario general en el Bronx, Nueva York, y Sobeida Acosta, vicesecretaria de Asuntos Comunitarios.

Durante su intervención, Yadira Peña destacó el rol fundamental de las madres en la familia y la sociedad dominicana. “Las madres son ejemplo de sacrificio, amor y compromiso. Desde la Secretaría de Solidaridad Ciudadana continuaremos promoviendo iniciativas que reconozcan su labor y fortalezcan los vínculos comunitarios”, destacó

La jornada concluyó con la entrega de obsequios y un compartir entre las asistentes. La Fuerza del Pueblo informó que continuará desarrollando actividades de acompañamiento social e integración comunitaria en diferentes localidades del país.

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