Secretaría de Solidaridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo reconoce a madres de Esperanza en jornada comunitaria por el Día de las Madres

La Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo celebró el fin de semana una jornada de integración y reconocimiento a madres de distintos sectores del municipio de Esperanza, provincia Valverde, en conmemoración del Día de las Madres.

El encuentro se realizó en el sector El Paraíso y contó con la participación de decenas de madres representantes de grupos comunitarios, asociaciones de mujeres y líderes locales.

La actividad la encabezó por Yadira Peña, titular de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, junto a dirigentes de la organización como Nao Mena, José Alberto Blanco y Robert Tavárez, vicesecretario de Solidaridad Ciudadana.

Además, asistieron Félix Noé Santiago, secretario general en el Bronx, Nueva York, y Sobeida Acosta, vicesecretaria de Asuntos Comunitarios.

Durante su intervención, Yadira Peña destacó el rol fundamental de las madres en la familia y la sociedad dominicana. “Las madres son ejemplo de sacrificio, amor y compromiso. Desde la Secretaría de Solidaridad Ciudadana continuaremos promoviendo iniciativas que reconozcan su labor y fortalezcan los vínculos comunitarios”, destacó

La jornada concluyó con la entrega de obsequios y un compartir entre las asistentes. La Fuerza del Pueblo informó que continuará desarrollando actividades de acompañamiento social e integración comunitaria en diferentes localidades del país.

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