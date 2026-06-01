Alcaldía del DN dispone de más de 1200 brigadistas para trabajos preventivos y de mitigación en temporada ciclónica

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional dispone de más de 1200 brigadistas para trabajos preventivos y de mitigación, a propósito del inicio de la temporada ciclónica que se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Durante una reunión de activación al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional para trazar las pautas ante el inicio de la temporada ciclónica 2026, se cifraron en más de 880 los bomberos, entre permanentes y voluntarios, a los que se suman los brigadistas del cabildo.

Al encabezar el encuentro llevado a cabo en la Estación Central del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la secretaria general del ADN, Elizabeth Mateo, revisó los planes de las distintas instituciones y direcciones del cabildo. Asimismo, se repasaron acciones que se tomarían para brindar seguridad a los ciudadanos en medio de posibles fenómenos meteorológicos.

En ese sentido, Mateo anunció que bajo el liderazgo de Carolina Mejía se dieron las directrices para la creación de una brigada interinstitucional de prevención para la temporada ciclónica para hacer un trabajo focalizado en los 30 puntos más críticos de la ciudad, trasladando no solo a las brigadas del ayuntamiento, sino integrando a los representantes de las demás instituciones para desarrollar estas labores tendentes a evitar situaciones incómodas y salvar vidas.

Además, la secretaria general destacó que un elemento de vital importancia en este plan es la integración de los presidentes de las juntas de vecinos, con miras a la incorporación de los comunitarios en la identificación de las necesidades.

“Vamos a trabajar ahí la parte de las charlas con la Defensa Civil, la poda preventiva, vamos a verificar las señalizaciones, limpieza de imbornales y filtrantes, temas de aseo. Es decir, vamos a ir todos juntos a cada comunidad, en alrededor de 30 puntos críticos durante estos meses, donde estaremos trabajando en la temporada ciclónica”, sostuvo.

Mateo escuchó las exposiciones sobre el plan comunicacional, la construcción de filtrantes e imbornales, poda preventiva, entre otras acciones relacionadas a la temporada ciclónica. “Cada año tenemos mucha más experiencia, cada año vemos incluso fenómenos distintos que nos han tocado dar respuesta. La idea es que esa respuesta sea cada vez más inmediata, efectiva y coordinada”, agregó.

La temporada que inició este lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, tendrá 13 formaciones, incluyendo seis que podrían llegar a huracanes, según el pronóstico explicado por el predictor del Indomet, Cristopher Florián.

El director de la Defensa Civil del Distrito Nacional, Alexander García, detalló los diagnósticos que ha realizado esa institución de socorro, basándose en los niveles de riesgos y factores estructurales en los principales puntos críticos, con la finalidad de realizar de preservar vidas en esos sectores.

En el encuentro participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos del DN, Defensa Civil, Sistema 9-1-1, la Superintendencia de Electricidad, Digesett, Intrant, Cruz Roja Dominicana, Policía Municipal. Asimismo, asistieron los directores y coordinadores de las distintas direcciones operativas del cabildo.

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