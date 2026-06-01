Isidro Torres habla sobre salida de Anotnio Tavéras, Betty Gerónimo y Carolina Mejía para el 2028

Santo Domingo, RD. – El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Isidro Torres, abordó varios temas de actualidad en el área política, durante su visita al podcast de Los JJ RD, en donde se refirió a la salida del senador Antonio Tavéras de su organización política, la gestión de la alcaldesa Betty Gerónimo, y las razones por la que apoya las aspiraciones a la presidencia de Carolina Mejía para las elecciones del 2028.

Al ser abordado sobre la decisión del senador que recientemente abandonó las filas del PRM, Torres, aseguró ser quizás el que más conoce a Antonio Tavéras, revelando, incluso, que llegaron a coincidir en “las luchas populares”.

Recordó la manera coyuntural en la que Antonio llegó al PRM, luego de estar haciéndole oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de quien dijo “no tiene esa vivencia partidaria, no tiene vínculo orgánico porque no pertenece a ningún organismo”.

Isidro explicó que Antonio tiene su estilo, y que esa forma de ser muchas veces riñe con la cultura de los partidos.

Betty Gerónimo

Sobre la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, el presidente del PRM en esa localidad, calificó a la funcionaria como “un buen ser humano”, y, aunque admitió que puede exista un problema de “estrategia” en cuanto a informar las cosas.

Recordó que Betty no es una “política tradicional”, sin embargo, se ha “superado de manera extraordinaria”, destacando el orgullo que se debería tener antes ascensos como el de ella.

Reveló que “un Ayuntamiento no da para mucha cosa”, afirmando que debe haber una estrategia que combine el gobierno local con el gobierno central, pero calificó a la alcaldesa de SDN como “una gran gestora”.

Carolina Mejía para el 2028

Para entender el apoyo de Isidro Torres hacia Carolina Mejía de cara a las próximas elecciones del 2028, hay que trasladarse a sus años de luchas sociales y revolucionarias, en donde pensar diferente y expresar sus ideas, eran motivos suficientes para convertirse en un preso político y hasta que atentan contra tu vida.

Isidro narró cómo llegó al PRD en el año 1988, luego de haber sido “secuestrado” por la Policía Nacional durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer.

Luego de escapar prácticamente de ser exterminado, gracias al seguimiento que dieron periodistas como Huchi Lora a esos dirigentes estudiantiles secuestrados, Isidro pudo contar parte de la historia en Los JJ RD.

En aquel entonces se pronunció al respecto el líder, José Francisco Peña Gómez, a quien Torres pidió estar presente en la actividad en la cual ingresaría al PRD, evento que contó con la presencia y el apoyo del expresidente Hipólito Mejía, lo que explica la lealtad de Isidro hacia esa familia.

Aparte de la preparación y cualidades que destacó tiene la alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante a la presidencia para el 2028, Carolina Mejía.

Estos y otros detalles puede ampliarlos en la entrevista realizada por Los JJ RD, Jarlen Espinosa y Jacinto Pérez.

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