Presidente del TC afirma que la fortaleza del Estado constitucional radica en la protección efectiva de los derechos

Durante la audiencia solemne por el 182 aniversario de la Constitución dominicana, los jueces del Pleno explicaron las garantías e instrumentos constitucionales que permiten a la ciudadanía defender sus derechos fundamentales

SAN CRISTÓBAL. El Tribunal Constitucional (TC) conmemoró este viernes el 182 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana con una audiencia solemne en la que destacó la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y acercar a la ciudadanía los mecanismos que establece la carta magna para su protección.

Durante el acto, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, afirmó que la fortaleza de un Estado constitucional no se mide únicamente por la amplitud de los derechos que proclama, sino por la eficacia de los medios que aseguran su protección.

Destacó que las garantías constitucionales representan un compromiso del Estado con la dignidad humana, la prevención de los abusos de poder y la preservación del orden constitucional.

«Si los derechos son las promesas que la Constitución hace a las personas, las garantías son los instrumentos jurídicos que le dan vigencia y exigibilidad», expresó Estévez Lavandier, quien sostuvo que la labor de los jueces constitucionales trasciende la preservación formal de la Constitución y tiene como propósito asegurar la vigencia de los principios y valores que sustentan el Estado social y democrático de derecho.

En ese contexto, resaltó que la Constitución encuentra su verdadera expresión en la vida cotidiana de las personas, mensaje que inspira la campaña institucional «La Constitución vive contigo», desarrollada por el TC durante noviembre, Mes de la Constitución.

Las garantías constitucionales y su impacto en la ciudadanía

Como parte de la audiencia solemne, los magistrados del Pleno abordaron distintos instrumentos establecidos en la Constitución para proteger los derechos fundamentales, garantizar el debido proceso y fortalecer la participación ciudadana.

El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, explicó el alcance de la acción directa de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 185.1, como mecanismo para cuestionar ante el TC las disposiciones normativas contrarias a la Constitución.

Por su parte, el magistrado Domingo Gil abordó el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69, y la importancia de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la protección de sus derechos.

Sobre la acción de habeas corpus (art. 71), el magistrado Fidias F. Aristy Payano afirmó que esta es una garantía para la persona frente a toda detención que obliga a las autoridades a presentar al detenido inmediatamente ante un juez.

El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el art. 69.9, destacando que el TC ha sostenido que el derecho al recurso constituye una garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, cuyo ejercicio se encuentra, necesariamente, sujeto a la satisfacción de condiciones legalmente establecidas.

En cuanto a los mecanismos de participación democrática, la magistrada Sonia Díaz Inoa explicó el alcance del referendo, previsto en los artículos 22.2 y 210, como instrumento que permite la participación directa de la ciudadanía en decisiones de interés público.

Sobre las garantías vinculadas al orden constitucional, el magistrado José Alejandro Ayuso explicó el control preventivo de los tratados internacionales, establecido en el artículo 185.2, que permite verificar su conformidad con la Constitución antes de su ratificación.

La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera destacó el derecho de toda persona a ser escuchada dentro de un plazo razonable por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, conforme al artículo 69.2 de la Constitución.

Asimismo, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega abordó la iniciativa legislativa y municipal popular, contemplada en el artículo 22.3, e invitó a la ciudadanía a conocer y ejercer sus derechos de participación, así como a los servidores públicos a garantizar su ejercicio.

A continuación, la magistrada Army Ferreira resaltó la relevancia del habeas data (art. 70) y aseguró que en la actualidad no puede verse como una concepción estática de la información personal, pues su interpretación constitucional debe ser capaz de responder a una realidad en la que el dato deja de ser simplemente información y se convierte en una fuente de poder.

Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó la presunción de inocencia, establecida en el artículo 69.3, que garantiza que toda persona sea considerada inocente hasta que se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.

La Constitución vive contigo

La audiencia solemne forma parte de las actividades organizadas por el Tribunal Constitucional con motivo del Mes de la Constitución, que este año se desarrolla bajo el lema «La Constitución vive contigo».

A través de esta iniciativa, el TC procura acercar la carta magna a la ciudadanía, promover el conocimiento de los derechos y deberes constitucionales y explicar cómo las garantías establecidas en ella se manifiestan en la vida cotidiana de las personas.

La actividad, celebrada en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, reunió a jueces, abogados, académicos, funcionarios y autoridades civiles y militares, en conmemoración de la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844.

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