RD y el mundo hoy en Primicias, septiembre 2026, actualidad, Economía, ¿coalición opositora en el 2028?, polvo de Sahara, calor sofocante, muy caliente el torneo LIDOM 2026-2027 y mucho más

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una muy activa agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, ¿rompimiento político

entre el ex presidente Danilo Medina y Gonzalo Castillo?, ¿apoyará el ex presidente Danilo Medina

a otro candidato en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?, las protestas de la Asociación

Dominicana de Profesores (ADP) en diferentes puntos del país, el cierre de negocios, el intento de

asalto a una empresa de remesas en Azua y la persecución de un integrante de la red a la que le

atribuyen la acción, el daño del comercio chino a negocios dominicanos, el encuentro que solicita

la ADP al ministro de Educación, la participación de obispos dominicanos en un encuentro de

formación en el Vaticano, la intervención del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago de los

Caballeros, un supuesto atraco en el que perdió la vida un hombre en la marginal del kilómetro 14

de la Autopista Duarte, la muerte de tres presuntos asaltantes en Azua, operativos y

allanamientos contra el narcotráfico en el Distrito Nacional, la vigilancia del país al ántrax en Haití,

el daño de la guerra Irán-Estados Unidos a los países no productores de petróleo, la carga de los

subsidios para las finanzas públicas, Marileidy Paulino campeona mundial de los 400 metros en

Budapest 2026, la falta de maestros en Herrera, Santo Domingo Oeste, son temas de República

Dominicana y el mundo hoy en Primicias, septiembre de 2026.

OTROS TEMAS

Los 60 años del periódico El Nacional, que salió a la luz pública el 11 de septiembre de 1966

La crisis de Nicaragua-RD

Una protesta por el almuerzo escolar en Espaillat

Vehículos pesados circulando en el carril izquierdo

La presencia del polvo de Sahara en RD, perjudica las lluvias

Preocupación por el parqueo de vehículos pesados en las calles de Los Prados

Domingo Contreras favoreciendo una coalición opositora en los comicios de 2028

Raphy de Oleo hablando de involución musical en RD

El respeto a la soberanía dominicana reclamada por el doctor Guillermo Moreno

El papa León XIV combatiendo las falsificaciones y manipulaciones

Alegados enfrentamientos entre delincuentes y policías

El problema de la basura en Santo Domingo Este y de la falta de mantenimiento a desagües

Un calor sofocante con temperaturas que superan los 39 C

El planteamiento del alcalde de Dajabón para que construyan una cárcel para los haitianos que

reincidan cruzando la frontera

La Fuerza del Pueblo denunciando que “recelos y razones políticas impidieron en ocasiones que la

UASD le entregara un honoris causa al ex presidente Leonel Fernández”

Joaquín Balaguer es el nombre del Parque Mirador Sur

Un hotel allanado por presunta explotación sexual masculina

Las inundaciones en los kilómetros 8 y 8 ½ de la carretera Sánchez, Distrito Nacional

La medida de coerción a un agente policial por la muerte de una adolescente de 14 años

Los delitos sexuales enfrentados con energía por la justicia dominicana

La Policía Nacional atribuyendo a una estructura criminal un intento de asalto en Azua

Un coronel y un capitán enviados a juicio por el robo de municiones

953 nuevos profesionales en la PUCMM

La regulación de la profesión del detective privado

La muerte de un prospecto de béisbol en Puerto Plata

Los 70 años de la Batalla de Las Carreras

Una pareja que agredió a miembros del 911 en Cabarete

Las obras inauguradas por el presidente Luis Abinader en San Cristóbal y Peravia

La agenda de tres días en el Cibao del presidente Luis Abinader para inaugurar obras y

supervisiones en Santiago, Espaillat y Valverde

Los 90 años de Milagros Ortiz Bosch

El regreso de Peña Suazo a los escenarios

Carolina Mejía hablando de la fortaleza de sus aspiraciones presidenciales

Robos en RD con el uso de sustancias sedantes

La calidad de la educación en RD y el informe Pisa

Estudiantes de una escuela de Barahona sin almuerzo

Un joven acusado de la muerte de un joven en Los Praditos se defiende y dice que no salió

corriendo ni ilegal, expresa que regresó voluntariamente a esclarecer el caso

Un incendio en Chile con 16 personas fallecidas

El apresamiento y la esperada extradición de una persona acusada de la muerte de un chofer en

Santiago de los Caballeros

ECONOMIA

Banco Popular dona dos camiones de bomberos a La Guáyiga,

Fortalecerán la respuesta ante emergencias para una población de 42,000 habitantes

Las crecientes quejas por las facturas eléctricas de las distribuidoras

(El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del Comité Institucional Codiano (CIC),

SEGUN COMITE INSTITUCIONAL CODIANO: SILENCIO SOBRE LEY DE PAGO GENERA ALARMA PORQUE RECLAMACIONES INVOLUCRAN MILES DE MILLONES RD$

Revelan sfiliados al sistema de pensiones tendrán más facilidades para la adquisición de viviendas

La inversión del ADN en la recuperación de espacios públicos en el Distrito Nacional

Rubén Jiménez Bichara advirtiendo sobre las pérdidas eléctricas y el golpeo a las finanzas públicas

Los RD$ 7 mil millones de que dispone el Banco de Reservas para financiar proyectos productivos

Las escandalosas alzas en los precios del petróleo

– INTEC investiga materiales de escala atómica para la próxima generación de semiconductores



El laboratorio de semiconductores de la PUCMM respaldado por el presidente Luis Abinader

La inversión en la capacitación de un millón de personas en inteligencia arficial con RD Inteligente

El freno a una licitación millonaria de basura en San Cristóbal

Estados Unidos reclamando la derogación de un decreto de Abinader que protege la producción

de arroz nacional

Los cien dólares que superó en la semana el precio del petróleo

La carne de res de Canadá autorizada por República Dominicana

El aspirante presidencial Gonzalo Castillo atacando los apagones, facturas altas de energía y las

pérdidas eléctricas

Una alerta por la expansión de los negocios chinos en RD

Las fotos multas que dice el director del INTRANT aplicará para detectar infracciones a la ley de

tránsito

ONE presenta el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en Santiago

Pro Usuario orientando a los ciudadanos que accedan al sistema financiero dominicano

La escasez de yuca amarga perjudicando la industria del casabe

El cuestionado uso del 4% del PIB en la educación y el estancamiento en el aprendizaje

La educación técnico profesional como oportunidad para los jóvenes

La inflación en Estados Unidos

El alza en los costos de producción del casabe en Monción

Las tensiones en el Golfo Pérsico

El grito de los comerciantes por la competencia desleal de negocios chinos en RD

El recorte del presupuesto del IAD

Un subsidio de RD$ 1,631 millones para la congelación de precios de combustibles

INTERNACIONALES

El lanzamiento de una red para defender la libertad de expresión en Venezuela

Estados Unidos insistiendo en la salida del poder del presidente Díaz Canel

Diferentes actos para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2021 en Estados Unidos

Los ex presidentes Biden, Obama, Clinton y Bush presentes en los actos de recordación de los

fallecidos por los ataques terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001

El presidente Donald Trump defendiendo la guerra contra Irán

La OEA advirtiendo que políticos vinculados a las bandas criminales no deben participar en las

elecciones de Haití

Un homenaje póstumo en Nueva York al locutor dominicano Francis Méndez

Las dudas que generan los comicios de Haití en diciembre

La destrucción de una base de Estados Unidos en Bahréin

DEPORTES

El triunfo de Marileidy Paulino en el Ultímate Championship

Visited 1 times, 1 visit(s) today