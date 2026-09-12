RD y el mundo hoy en Primicias, septiembre 2026, actualidad, Economía, ¿coalición opositora en el 2028?, polvo de Sahara, calor sofocante, muy caliente el torneo LIDOM 2026-2027 y mucho más
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Una muy activa agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, ¿rompimiento político
entre el ex presidente Danilo Medina y Gonzalo Castillo?, ¿apoyará el ex presidente Danilo Medina
a otro candidato en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)?, las protestas de la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) en diferentes puntos del país, el cierre de negocios, el intento de
asalto a una empresa de remesas en Azua y la persecución de un integrante de la red a la que le
atribuyen la acción, el daño del comercio chino a negocios dominicanos, el encuentro que solicita
la ADP al ministro de Educación, la participación de obispos dominicanos en un encuentro de
formación en el Vaticano, la intervención del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago de los
Caballeros, un supuesto atraco en el que perdió la vida un hombre en la marginal del kilómetro 14
de la Autopista Duarte, la muerte de tres presuntos asaltantes en Azua, operativos y
allanamientos contra el narcotráfico en el Distrito Nacional, la vigilancia del país al ántrax en Haití,
el daño de la guerra Irán-Estados Unidos a los países no productores de petróleo, la carga de los
subsidios para las finanzas públicas, Marileidy Paulino campeona mundial de los 400 metros en
Budapest 2026, la falta de maestros en Herrera, Santo Domingo Oeste, son temas de República
Dominicana y el mundo hoy en Primicias, septiembre de 2026.
OTROS TEMAS
Los 60 años del periódico El Nacional, que salió a la luz pública el 11 de septiembre de 1966
La crisis de Nicaragua-RD
Una protesta por el almuerzo escolar en Espaillat
Vehículos pesados circulando en el carril izquierdo
La presencia del polvo de Sahara en RD, perjudica las lluvias
Preocupación por el parqueo de vehículos pesados en las calles de Los Prados
Domingo Contreras favoreciendo una coalición opositora en los comicios de 2028
Raphy de Oleo hablando de involución musical en RD
El respeto a la soberanía dominicana reclamada por el doctor Guillermo Moreno
El papa León XIV combatiendo las falsificaciones y manipulaciones
Alegados enfrentamientos entre delincuentes y policías
El problema de la basura en Santo Domingo Este y de la falta de mantenimiento a desagües
Un calor sofocante con temperaturas que superan los 39 C
El planteamiento del alcalde de Dajabón para que construyan una cárcel para los haitianos que
reincidan cruzando la frontera
La Fuerza del Pueblo denunciando que “recelos y razones políticas impidieron en ocasiones que la
UASD le entregara un honoris causa al ex presidente Leonel Fernández”
Joaquín Balaguer es el nombre del Parque Mirador Sur
Un hotel allanado por presunta explotación sexual masculina
Las inundaciones en los kilómetros 8 y 8 ½ de la carretera Sánchez, Distrito Nacional
La medida de coerción a un agente policial por la muerte de una adolescente de 14 años
Los delitos sexuales enfrentados con energía por la justicia dominicana
La Policía Nacional atribuyendo a una estructura criminal un intento de asalto en Azua
Un coronel y un capitán enviados a juicio por el robo de municiones
953 nuevos profesionales en la PUCMM
La regulación de la profesión del detective privado
La muerte de un prospecto de béisbol en Puerto Plata
Los 70 años de la Batalla de Las Carreras
Una pareja que agredió a miembros del 911 en Cabarete
Las obras inauguradas por el presidente Luis Abinader en San Cristóbal y Peravia
La agenda de tres días en el Cibao del presidente Luis Abinader para inaugurar obras y
supervisiones en Santiago, Espaillat y Valverde
Los 90 años de Milagros Ortiz Bosch
El regreso de Peña Suazo a los escenarios
Carolina Mejía hablando de la fortaleza de sus aspiraciones presidenciales
Robos en RD con el uso de sustancias sedantes
La calidad de la educación en RD y el informe Pisa
Estudiantes de una escuela de Barahona sin almuerzo
Un joven acusado de la muerte de un joven en Los Praditos se defiende y dice que no salió
corriendo ni ilegal, expresa que regresó voluntariamente a esclarecer el caso
Un incendio en Chile con 16 personas fallecidas
El apresamiento y la esperada extradición de una persona acusada de la muerte de un chofer en
Santiago de los Caballeros
ECONOMIA
Banco Popular dona dos camiones de bomberos a La Guáyiga,
Fortalecerán la respuesta ante emergencias para una población de 42,000 habitantes
Las crecientes quejas por las facturas eléctricas de las distribuidoras
(El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del Comité Institucional Codiano (CIC),
SEGUN COMITE INSTITUCIONAL CODIANO: SILENCIO SOBRE LEY DE PAGO GENERA ALARMA PORQUE RECLAMACIONES INVOLUCRAN MILES DE MILLONES RD$
Revelan sfiliados al sistema de pensiones tendrán más facilidades para la adquisición de viviendas
La inversión del ADN en la recuperación de espacios públicos en el Distrito Nacional
Rubén Jiménez Bichara advirtiendo sobre las pérdidas eléctricas y el golpeo a las finanzas públicas
Los RD$ 7 mil millones de que dispone el Banco de Reservas para financiar proyectos productivos
Las escandalosas alzas en los precios del petróleo
– INTEC investiga materiales de escala atómica para la próxima generación de semiconductores
El laboratorio de semiconductores de la PUCMM respaldado por el presidente Luis Abinader
La inversión en la capacitación de un millón de personas en inteligencia arficial con RD Inteligente
El freno a una licitación millonaria de basura en San Cristóbal
Estados Unidos reclamando la derogación de un decreto de Abinader que protege la producción
de arroz nacional
Los cien dólares que superó en la semana el precio del petróleo
La carne de res de Canadá autorizada por República Dominicana
El aspirante presidencial Gonzalo Castillo atacando los apagones, facturas altas de energía y las
pérdidas eléctricas
Una alerta por la expansión de los negocios chinos en RD
Las fotos multas que dice el director del INTRANT aplicará para detectar infracciones a la ley de
tránsito
ONE presenta el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en Santiago
Pro Usuario orientando a los ciudadanos que accedan al sistema financiero dominicano
La escasez de yuca amarga perjudicando la industria del casabe
El cuestionado uso del 4% del PIB en la educación y el estancamiento en el aprendizaje
La educación técnico profesional como oportunidad para los jóvenes
La inflación en Estados Unidos
El alza en los costos de producción del casabe en Monción
Las tensiones en el Golfo Pérsico
El grito de los comerciantes por la competencia desleal de negocios chinos en RD
El recorte del presupuesto del IAD
Un subsidio de RD$ 1,631 millones para la congelación de precios de combustibles
INTERNACIONALES
El lanzamiento de una red para defender la libertad de expresión en Venezuela
Estados Unidos insistiendo en la salida del poder del presidente Díaz Canel
Diferentes actos para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 2021 en Estados Unidos
Los ex presidentes Biden, Obama, Clinton y Bush presentes en los actos de recordación de los
fallecidos por los ataques terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001
El presidente Donald Trump defendiendo la guerra contra Irán
La OEA advirtiendo que políticos vinculados a las bandas criminales no deben participar en las
elecciones de Haití
Un homenaje póstumo en Nueva York al locutor dominicano Francis Méndez
Las dudas que generan los comicios de Haití en diciembre
La destrucción de una base de Estados Unidos en Bahréin
DEPORTES
El triunfo de Marileidy Paulino en el Ultímate Championship