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Nacionales

El Puente Flotante será cerrado por 2 horas este sábado para permitir el paso de 3 embarcaciones

Conductores podrán utilizar los puentes Duarte, Mella y Juan Bosch como rutas alternas.

PRIMICIAS DIGITAL15 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 16 de mayo será cerrado temporalmente al tránsito vehicular el Puente Flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para permitir el paso de tres embarcaciones.

La institución explicó que la medida responde al arribo del remolcador o tug Green Nicoya, y las barcazas Kinnick 3200 y Winbuild 1810 al Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El Puente Flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo de tiempo, por lo que se exhorta a los conductores a tomar precauciones.

Como rutas alternas, el MOPC recomienda utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch, para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.

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