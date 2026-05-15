BCRD pone en circulación tres nuevas obras de su Colección Bibliográfica “Juan Pablo Duarte”

Las novedades incluyen ‘Sonetos en la menor’, de la poetisa Olga Lara; y ‘Los sonidos y el tiempo. Memorias inconclusas de Carlos Piantini’, del escritor Antonio Gómez Sotolongo, además de ‘La cultura en el Banco Central. Discursos 2024-2026’, de Héctor Valdez Albizu

Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la ceremonia de puesta en circulación de tres nuevas obras pertenecientes a su Colección Bibliográfica Juan Pablo Duarte: ‘Sonetos en la menor’, de la compositora y artista de canto Olga Lara; ‘Los sonidos y el tiempo. Memorias inconclusas de Carlos Piantini’, del escritor Antonio Gómez Sotolongo; así como viene siendo habitual, un nuevo volumen de ‘La cultura en el Banco Central. Discursos 2024-2026’, de Héctor Valdez Albizu.

El gobernador expresó que “los libros, en cualquiera de sus formatos, además de recoger las palpitaciones de la existencia humana a través de la historia, son los portadores de la sabiduría, las ideas, los sentimientos y emociones que han acompañado a millones de hombres y mujeres de todo el planeta en su tránsito por la vida”.

Además, expuso que “en momentos como los que vive hoy la humanidad, los libros se convierten en sabios consejeros del pensamiento y la acción, y por eso, acudir a ellos es un medio certero para avanzar con pasos seguros hacia un porvenir donde la paz y la fraternidad entre los pueblos sea algo más que palabras y buenas intenciones”.

Valdez Albizu informó que “nuestra colección de obras de arte y literatura, ciencias sociales, numismática y filatelia, y las consagradas a los premios que el banco otorga a los jóvenes economistas del país, y al personal activo y pasivo de la institución en diversas categorías del arte y la literatura, alcanza en la actualidad la cifra de 275 títulos”.

El gobernador hizo una breve reseña de las tres obras, indicando lo siguiente:

Sonetos en la menor, de Olga Lara, autora que ha incursionado en el campo de la poesía con logros reconocidos por críticos acreditados y un público lector que la sigue con atención, por lo que estamos seguros de que este libro que ahora se publica bajo el sello editorial del Banco Central de la República Dominicana consolidará el prestigio de la autora como poeta.

Los sonidos y el tiempo. Memorias inconclusas de Carlos Piantini, del músico e investigador cubano-dominicano Antonio Gómez Sotolongo, quien entrevistó al maestro Piantini, virtuoso del violín e inolvidable director de orquesta, que también fue director artístico de nuestro Teatro Nacional durante varios años, y de quien el maestro Gómez Sotolongo logró obtener revelaciones importantes sobre su vida y su exitosa trayectoria artística.

La cultura en el Banco Central. Discursos 2024-2026, del propio Héctor Valdez Albizu, con una presentación del subgerente cultural José Alcántara Almánzar, es una novena entrega de la serie de discursos que ha pronunciado en diversas exposiciones del museo del BCRD en premiaciones de economía, de arte y literatura, y en la puesta en circulación de nuevos libros, entre otros.

Durante el acto, el subgerente Cultural, José Alcántara Almánzar, tuvo a bien presentar las nuevas obras, en tanto que Olga Lara pronuncio unas breves palabras en nombre de los autores.

Acompañaron al gobernador en la mesa principal su esposa, Fior D’Aliza Martínez de Valdez; la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; y el subgerente del Departamento Cultural, José Alcántara Almánzar.

También estuvieron presentes los miembros de la Junta Monetaria José Manuel Mallén, Arturo Martinez Moya, Sergia Elena de Seliman, Julio Llibre y Eduardo Tejera, así como los integrantes del Comité de Publicaciones y demás colaboradores de la institución. También se dieron cita números artistas e invitados especiales.

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