Candidato alcaldía de Paterson-NJ dice Junta de Elecciones no ha dado conteo final; faltan los votos por correo

PATERSON, Nueva Jersey.- El candidato a la alcaldía de esta ciudad, el dominicano Alex Méndez, quien quedó en segundo lugar en las elecciones municipales celebradas el pasado martes, con resultados oficiales muy ajustados, expresó que hay que esperar de manera oficial los mismos por parte de la Junta de Elecciones.

El alcalde Andre Sayegh, quien busca la reelección, declaró haber obtenido 6,439 votos (33.33 %), y Méndez, 5,826 (30.15 %). Entre Sayegh y Méndez hay una diferencia de 613 votos (3.18 %).

“Con boletas todavía pendientes de contabilización, consideramos fundamental permitir que los funcionarios electorales completen el proceso de conteo de manera transparente, precisa y conforme a la ley antes de emitir conclusiones definitivas”, especifica el equipo de campaña de Méndez.

Creemos que es importante permitir que los funcionarios electorales completen el proceso de conteo antes de sacar conclusiones definitivas, dicen.

“El respeto absoluto debe estar por encima de todo, como parte del proceso democrático y de la integridad del sistema electoral”.

El equipo político informó que continuará monitoreando de cerca el desarrollo del conteo oficial y mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier actualización relacionada con el mismo.

Asimismo, agradecieron a los residentes que participaron en las elecciones y reconocieron el trabajo de los funcionarios y empleados electorales encargados del manejo y verificación de las boletas restantes.

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