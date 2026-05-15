- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Candidato alcaldía de Paterson-NJ dice Junta de Elecciones no ha dado conteo final; faltan los votos por correo

Ramón Mercedes15 de mayo de 2026
4 1 minuto de lectura

PATERSON, Nueva Jersey.- El candidato a la alcaldía de esta ciudad, el dominicano Alex Méndez, quien quedó en segundo lugar en las elecciones municipales celebradas el pasado martes, con resultados oficiales muy ajustados, expresó que hay que esperar de manera oficial los mismos por parte de la Junta de Elecciones.

El alcalde Andre Sayegh, quien busca la reelección, declaró haber obtenido 6,439 votos (33.33 %), y Méndez, 5,826 (30.15 %). Entre Sayegh y Méndez hay una diferencia de 613 votos (3.18 %).

“Con boletas todavía pendientes de contabilización, consideramos fundamental permitir que los funcionarios electorales completen el proceso de conteo de manera transparente, precisa y conforme a la ley antes de emitir conclusiones definitivas”, especifica el equipo de campaña de Méndez.

Creemos que es importante permitir que los funcionarios electorales completen el proceso de conteo antes de sacar conclusiones definitivas, dicen.

“El respeto absoluto debe estar por encima de todo, como parte del proceso democrático y de la integridad del sistema electoral”.

El equipo político informó que continuará monitoreando de cerca el desarrollo del conteo oficial y mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier actualización relacionada con el mismo.

Asimismo, agradecieron a los residentes que participaron en las elecciones y reconocieron el trabajo de los funcionarios y empleados electorales encargados del manejo y verificación de las boletas restantes.

 

Visited 4 times, 4 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes15 de mayo de 2026
4 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Cónsul RD en NY gestionará ante Departamento de Estado EE. UU. permiso para abrir nuevas oficinas de la JCE en NY

15 de mayo de 2026

Avalan en NY proclama de Javier García dentro del PLD

15 de mayo de 2026

Dominicanos en NY alarmados por denuncia de FP sobre el Consulado; piden al presidente Abinader intervenir la sede

15 de mayo de 2026

Afirma amplio margen en encuesta Gallup es para Collado ser escogido candidato presidencial por consenso en PRM

14 de mayo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!