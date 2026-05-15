Dominicanos en NY alarmados por denuncia de FP sobre el Consulado; piden al presidente Abinader intervenir la sede

NUEVA YORK.- Los dominicanos residentes en el Alto Manhattan y El Bronx se sienten alarmados y sorprendidos por la denuncia que hiciera el Partido Fuerza del Pueblo (FP-NY), en voz de su secretario general, Odell Suero, sobre un supuesto esquema de cobros excesivos y facturación paralela.

El alto dirigente político ha denunciado, entre otras cosas, facturas computarizadas oficiales de 100 dólares por poderes consulares y, al mismo tiempo, una factura manual adicional de 60 dólares; un incremento de 10 dólares en la solicitud de doble ciudadanía.

Asimismo, 20 dólares extras en cartas de ruta; hasta 60 dólares por servicios VIP en permisos de viaje para menores; un dólar por cada fotocopia; un cobro de 30 dólares por envío al tramitar pasaportes en oficinas externas, incluso cuando el solicitante puede retirarlo por sí mismo en la sede central.

Agregó que el personal de esa sede presiona para que los usuarios soliciten pasaportes con vigencia de 10 años, de mayor costo, elevando la facturación consular.

El ID consular, que debe ser opcional, se añade automáticamente al trámite de pasaporte como parte de un “paquete”, sumando 25 dólares sin advertencia clara; así, una renovación de pasaporte de 6 años pasa de 125 a 150 dólares, recoge la denuncia.

Dentro de sus denuncias, Suero también recordó que el MIREX aprobó la estandarización de tarifas consulares para garantizar uniformidad y transparencia en todas las sedes del mundo.

“Ante esto, surgen preguntas obligadas: ¿Por qué existen cobros manuales fuera del sistema oficial? ¿Por qué se aplican cargos no contemplados en la tarifa estandarizada? ¿Quién supervisa estos procedimientos? ¿Dónde termina ese dinero?”, cuestionó el dirigente político.

Solicitan al presidente Luis Abinader, de comprobarse estas denuncias, intervenir la sede y realizar una investigación profunda.

Entre los firmantes del documento de prensa figuran: Luciano Morel, Leonardo Antigua, Edison Ofre Jiménez, Wascarina Cabral, Aneuris Sánchez, Miguel Trinidad, Carlos Sierra, Mélida de Rivera, Danilo Rojas, Josefina de los Santos, Wilson Luna, Porfirio Soriano, Kelvin Valenuela, Sigfredo Adames, Rodolfo Mena, Altagracia de Ruiz y Juan Béez, entre otros.

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