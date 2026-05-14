ADOZONA resalta liderazgo de República Dominicana en Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá

La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) destacó la participación de la República Dominicana en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en Panamá por la World Free Zones Organization (WFZO), escenario que reunió a líderes empresariales de zonas francas a nivel global y jefes de gobierno de la región, en un contexto marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y la reconfiguración del comercio internacional.

Durante su intervención, el mandatario resaltó la evolución del modelo dominicano de zonas francas y su impacto en la transformación económica del país, señalando que el sector se ha consolidado como un ecosistema competitivo que integra manufactura avanzada, servicios globales y economía digital.

Abinader enfatizó, además, que las zonas francas continúan desempeñando un rol determinante en la generación de empleos, las exportaciones y la atracción de capital extranjero, en un contexto internacional donde las empresas buscan mercados más cercanos, confiables y resilientes para reorganizar sus cadenas de suministro.

La participación dominicana en el congreso también puso sobre la mesa las oportunidades que representa el nearshoring para el país, gracias a factores como la estabilidad jurídica, la conectividad logística, la capacidad productiva y la estrecha relación comercial con Estados Unidos.

En ese sentido, durante las distintas intervenciones desarrolladas en el evento, se destacó que la confianza construida entre ambos países ha sido clave para fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el comercio internacional y continuar atrayendo inversiones hacia sectores estratégicos.

Asimismo, se valoraron los avances alcanzados por el país en materia de institucionalidad, gobernanza, protección a la inversión y fortalecimiento de la propiedad intelectual, elementos que han contribuido a consolidar una imagen de estabilidad y seguridad para el desarrollo de nuevos negocios.

En representación de ADOZONA, su presidenta, Claudia Pellerano, participó en el congreso junto a sus homólogos del ecosistema global de zonas francas, reafirmando el compromiso del sector con el fortalecimiento de alianzas internacionales y la promoción de la República Dominicana como un hub estratégico para la manufactura, la logística y el comercio en la región.

Como parte de su participación, la Asociación resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación público-privada, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias para impulsar nuevas oportunidades de inversión, diversificación productiva e integración a las cadenas globales de valor.

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