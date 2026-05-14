Con tasas preferenciales arranca la primera Expo Inmobiliaria ACOSDE

Santo Domingo Este. – Con la presencia de destacadas personalidades del sector construcción, autoridades, representantes de entidades financieras y empresarios, fue inaugurada oficialmente la primera edición de la Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026.

La iniciativa orientada a impulsar el desarrollo urbano, la inversión y el crecimiento inmobiliario en Santo Domingo Este, reúne a miembros de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), representantes del Banco Popular, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), invitados especiales y actores claves del sector, quienes resaltaron la importancia de esta plataforma para dinamizar la economía y fortalecer el acceso a oportunidades de inversión y financiamiento habitacional.

Durante sus palabras centrales, el presidente de ACOSDE, Riubell Montes de Oca destacó el impacto positivo que tiene la feria para el desarrollo de Santo Domingo Este, resaltando el crecimiento sostenido del sector construcción y el compromiso de la entidad de continuar promoviendo espacios que conecten a desarrolladores, inversionistas y familias interesadas en adquirir viviendas y otro tipo de inmuebles.

Asimismo, agradeció el respaldo de los aliados estratégicos, empresas participantes y entidades financieras que hacen posible esta primera edición de la feria inmobiliaria.

Como parte de la agenda inaugural, se realizó la presentación oficial de las entidades financieras aliadas, reconocidos como aliados estratégicos del evento, quienes dieron a conocer las facilidades hipotecarias, tasas preferenciales, opciones de financiamiento y procesos de preevaluación disponibles para los asistentes durante la feria.

En el marco del acto también fueron ofrecidas palabras del acalde Dio Astacio, quien valoró la iniciativa como un aporte significativo para el fortalecimiento económico y urbano de la demarcación.

La ceremonia concluyó con el corte de cinta oficial, encabezado por el presidente de ACOSDE, Riubell Montes de Oca, autoridades invitadas, representantes de las entidades financieras participantes y miembros del comité organizador, en un momento que marcó formalmente la apertura de la exposición y dió paso a un recorrido por los distintos proyectos y espacios comerciales.

Expo Inmobiliaria ACOSDE 2026 reúne una amplia oferta de proyectos inmobiliarios, y oportunidades de inversión, consolidándose como un escenario clave para el crecimiento y desarrollo del sector en Santo Domingo Este. Además serán presentados proyectos de otras zonas del país como Punta Cana, Cabrera, Río San Juan entre otros.

Se desarrolla desde este jueves 14 al domingo 17 en horario de 10: 00 am a 9:00 pm, en un escenario creado en la Calle Virgilio Mainardi, esquina Bonaire, Alma Rosa 1.

@expoacosderd @acosde.

Visited 4 times, 4 visit(s) today