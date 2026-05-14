Veinte años de prisión para hombre que mató a otro en Sosúa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Fundamentados en los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público, los jueces de un tribunal del distrito judicial de Puerto Plata condenaron a 20 años de prisión a un hombre que mató a otro a machetazos en el año 2024.

Chantal Dantés fue condenado por ocasionar la muerte al ciudadano haitiano Yviolan Vitalus o Yviolan Pierre, el 20 de enero de 2024, en el sector Loma Bajita, del municipio Sosúa, en la provincia Puerto Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 del mediodía, luego de una discusión entre dos mujeres familiares de Dantés y la esposa de Yviolan Vitalus, quien intervino en el altercado y agredió con un arma blanca a una prima del ahora procesado.

Luego de tener conocimiento de los hechos, Dantés salió a buscar a Vitalus y cuando lo encontró lo agredió a machetazos hasta cortarle la cabeza. La víctima falleció por amputación traumática de la base del cuello por arma blanca.

El Informe de Autopsia Judicial número 053-2024, de fecha 1 de marzo de 2024, indica que Yviolan Vitalus presentó tres (3) heridas de arma blanca en el cuello y extremidades superiores, estableciendo como mecanismo de la muerte un choque hemorrágico.

La investigación fue dirigida por la procuradora fiscal Hilda Patricia Lagombra Polanco, quien presentó pruebas sólidas que incluyeron testimonios, actas de levantamiento de cadáver, informe de autopsia y evidencia audiovisual, que demostraron la responsabilidad penal del procesado en la comisión del delito.

El Ministerio Público, representado en audiencia por el procurador fiscal Leury Virgilio Ureña, sustentó la acusación con diferentes pruebas con las que demostró que el procesado violó los artículos 265, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio, así como el artículo 83 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sanciona el uso ilegal de armas blancas.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, presidido por la jueza Jakayra Veras, dispuso el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, de Puerto Plata.

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