Cónsul RD en NY gestionará ante Departamento de Estado EE. UU. permiso para abrir nuevas oficinas de la JCE en NY

NUEVA YORK.- La instalación de oficinas gubernamentales extranjeras de cualquier país del mundo en territorio de Estados Unidos está limitada por acuerdos diplomáticos, la aprobación del gobierno estadounidense y el respeto a su soberanía, evitando que actúen como si estuvieran en su propio país.

Ante esa situación, el cónsul dominicano en esta ciudad, Jesús «Chu» Vásquez, gestionará ante el Departamento de Estado de EE. UU. el permiso correspondiente para abrir nuevas oficinas en Brooklyn, Queens, El Bronx, Manhattan y otros lugares del estado.

Las oficinas de la Junta estarán inicialmente instaladas en las diferentes sedes consulares, para que tengan el reconocimiento del país receptor.

Las autoridades norteamericanas ejercen soberanía exclusiva sobre su territorio: “Cualquier entidad extranjera debe sujetarse a las leyes federales, estatales y municipales”. “No se pueden establecer extensiones sin aprobación, pues ello violaría las normativas de entidades extranjeras.”

Con apenas un poco más de un mes de iniciar la entrega del documento en la República Dominicana, ya el presidente del organismo electoral, Román Jáquez Liranzo, junto a la miembro titular y coordinadora del Voto en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, y el director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, iniciaron con éxito la entrega en EE. UU., siendo los primeros favorecidos los representantes ante la embajada dominicana en USA.

Asimismo, a embajadores ante organismos internacionales, los cónsules y los delegados de los partidos políticos acreditados ante la JCE en NY (PRM, FP, PLD, PRD, APD, OD, PRSD y Unión Patriótica).

La entrega se llevó a cabo del 6 al 10 de este mes en Washington, Nueva York y Nueva Jersey.

Las citas en el exterior serán a partir del próximo día 20 a través de https://citas.jce.gob.do, sin importar el mes de cumpleaños. Este proceso terminará en enero de 2028 (equivalente a más de 75 semanas y/o a más de 500 días).

Ahora deben unirse políticos, líderes comunitarios, profesionales, empresarios y ciudadanos dominicanos en el exterior para motivar a sus familiares, amigos y relacionados a agendar sus citas y obtener el nuevo documento, un pilar del sistema democrático, que previene la suplantación de identidades y elimina la falsificación de documentos.

Hasta el pasado lunes, se habían registrado 46 mil citas en el exterior, lo que demuestra el alto interés de la diáspora por obtener el nuevo documento, que cumple con estándares internacionales de seguridad.

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