Avalan en NY proclama de Javier García dentro del PLD

NUEVA YORK.- Dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, la seccional con mayor número de votantes dominicanos en el exterior, respaldaron la proclama del aspirante presidencial de dicha organización, Francisco Javier García, quien afirmó que, en medio de la crisis y la conflictiva situación global, el candidato debe ser un “jinete pura sangre” y no un “penco”.

Afirman que la postura de Javier García coincide plenamente con la del presidente del PLD y expresidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien había señalado que el “partido tenía listo el caballo y solo faltaba el jinete”.

Quienes apoyan la proclama, solicitando no ser identificados para evitar posibles sanciones, subrayan que las condiciones están dadas para que él sea el candidato, ya que cuenta con amplio respaldo entre los peledeístas, tanto a nivel nacional como en el exterior y sectores representativos del país.

Esto se debe a su recorrido en el territorio nacional por años con masivos encuentros entre la dirigencia y base del partido. Y, como bien dice Javier García, la candidatura presidencial no se logra a control remoto, ni desde un escritorio con aire acondicionado, sino en contacto directo con la gente.

En los últimos encuentros, como en Dajabón y Puerto Plata, cientos de peledeístas han mostrado su apoyo, hechos recurrentes cuando asiste a cualquier otra provincia.

Afirman que es el candidato en 2028 garantizará el triunfo para poner fin al gobierno del PRM, marcado por el aumento del desempleo, la inseguridad ciudadana, jurídica, el alto costo de la vida, el endeudamiento externo descontrolado, la falta de electricidad y el escaso apoyo al sector agrícola, entre otras calamidades.

Él es un comprobado hombre de Estado, que, por su capacidad, ha coordinado exitosas campañas presidenciales del PLD. Además, ha desempeñado múltiples cargos gubernamentales con transparencia, visión, ejecución y una planificación estratégica.

Como ministro de Turismo, posicionó la RD como el principal destino turístico del Caribe, convirtiendo el turismo en una marca país. Basó su método de trabajo en una colaboración estrecha con el sector privado en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito turístico.

Además, durante sus 12 años de gestión, el país superó los 67 mil millones de dólares en ingresos turísticos, se crearon 19,541 nuevas habitaciones hoteleras (un aumento del 30.2%) y lideró con éxito la defensa de la imagen turística del país frente a una agresiva campaña de desinformación internacional.

Asimismo, como ministro de Industria y Comercio, lideró la implementación del Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. (DR-CAFTA), Centroamérica y RD), además, gestionó la implementación de acuerdos como Petrocaribe.

Entre otras funciones, como administrador de la Lotería Nacional, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) y director de la Autoridad Portuaria Dominicana

Javier García se ha destacado como un líder disciplinado, enfocado en la organización y en el trabajo cara a cara con la sociedad, precisan.

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