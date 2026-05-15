BCRD informa que la variación del IPC de abril 2026 fue de 0.49 %

Santo Domingo. República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.49 % en el mes de abril 2026. Con este resultado, la inflación interanual medida desde abril de 2025 hasta abril de 2026 se ubicó en 5.11 %, ligeramente por encima del límite superior del rango meta equivalente a 5.0 %, siendo el objetivo de 4.0 % ± 1.0 %.

El BCRD explica que la inflación del mes de abril estuvo explicada principalmente por los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, en un contexto de incrementos en los precios del petróleo en los mercados internacionales vinculados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Cabe destacar que el IPC del referido mes no resultó mayor debido a la variación de -0.07 % en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, además del efecto de la apreciación del peso dominicano respecto al dólar estadounidense que derivó en reducciones de precios en artículos como automóviles, pasaje aéreo, algunos rubros del grupo Comunicaciones, entre otros.

En el caso particular de los alimentos, se observaron reducciones de precios en productos de alta ponderación en la canasta como el pollo fresco y los plátanos en todas sus variedades, los cuales habían experimentado alzas significativas en meses anteriores por los fenómenos climáticos que afectaron el país. En cambio, otros bienes alimenticios verificaron incrementos de precios como el café, el agua purificada, los refrescos, los aguacates, los ajíes, el bacalao, las naranjas, la yuca, los limones agrios y los tomates.

El Banco Central informa que en lo que respecta a la inflación subyacente mensual, esta presentó una variación de 0.43 %, lo que contribuyó a que la tasa interanual se situara en 4.87 %, permaneciendo dentro del rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % establecido por el Banco Central. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar la variación mensual del IPC general correspondiente a abril 2026, se observa que los grupos de mayor incidencia en el resultado fueron Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles, Recreación y Cultura, Vivienda y Salud. En contraste, los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Comunicaciones y Prendas de Vestir registraron variaciones negativas, contribuyendo de esta manera a atenuar la inflación en el referido mes.

El grupo de Transporte alcanzó una tasa variación de 1.78 %, siendo el de mayor aporte en la inflación de abril, al explicar el 61.94 % de la misma. Este resultado se atribuye principalmente a los ajustes en los precios dispuestos por el Gobierno de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil. Asimismo, se evidenciaron incrementos en los precios de los pasajes interurbanos en autobuses de empresas privadas y en el servicio de motoconcho, mientras que las reducciones estacionales en las tarifas de los pasajes aéreos y en los precios de los automóviles y motocicletas atenuaron parcialmente el aumento de este grupo.

El IPC de Comunicaciones exhibió una tasa de variación de -0.11 % debido a las disminuciones de precios en los equipos celulares y en los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

El IPC de los Bienes y Servicios Diversos presentó una variación de 0.67 %, como resultado del incremento en los precios de los servicios de cuidado personal. Respecto a la tasa de inflación de 0.49 % verificada en el grupo Restaurantes y Hoteles, la misma obedece a los aumentos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo. En tanto que la tasa de variación del grupo Recreación y Cultura se situó en 1.05 % debido a alzas de precios en los paquetes turísticos y el rubro Vivienda exhibió una tasa de 0.18 %, sustentada principalmente en el aumento de los servicios de alquiler.

Bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.88 % en abril de 2026, producto de los aumentos de precios en las gasolinas regular y premium y el gasoil, además de alzas en los paquetes turísticos y en algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.11 %.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de abril comparado con marzo 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.47 %, la región Norte o Cibao de 0.54 %, la región Este de 0.46 % y la región Sur de 0.45 %. La tasa observada en la región Norte responde a un mayor efecto de los incrementos de precios en los grupos Transporte y Vivienda.

Inflación por quintiles

Finalmente, los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron tasas de inflación de 0.36 % para el quintil 1, 0.40 % en el quintil 2 y 0.47 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.52 % y 0.65 %, respectivamente. La tasa más pronunciada presentada en el quintil 5 se atribuye a la combinación del menor efecto de las disminuciones en el rubro alimentos y una mayor contribución de los incrementos registrados en el grupo Transporte.

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