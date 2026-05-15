Banreservas inaugura oficina en Merca Jumbo de la Núñez de Cáceres

Santo Domingo.- El Banco de Reservas inauguró una oficina en Merca Jumbo de la avenida Núñez de Cáceres, con un amplio portafolio de productos y servicios financieros destinados a satisfacer las necesidades de miles de clientes de la zona.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que con la apertura de estas nuevas instalaciones la entidad bancaria procura estar cada vez más cerca de su gente y de los distintos sectores productivos del país, para brindar servicios con calidad, rapidez y calidez.

“Este local consolida la posición de Banreservas como líder en cobertura territorial, con oficinas distribuidas en toda la geografía nacional, llegando incluso a los lugares más apartados del país, donde residen miles de dominicanos que también merecen contar con servicios bancarios”, expresó.

Sostuvo que las facilidades ofrecidas a los clientes en este establecimiento comercial se corresponden con la visión del presidente de la República, Luis Abinader, orientada a democratizar el acceso de la ciudadanía a los productos financieros que ofrece el banco.

Aguilera resaltó que en esta nueva Unidad de Negocios Personales los usuarios dispondrán de asesoría financiera y acompañamiento personalizado para la toma de decisiones.

Afirmó que esta apertura responde al interés de ofrecer productos y servicios bancarios que superen las expectativas de su creciente clientela.

Mientras que el presidente del Grupo CCN, José Miguel González Cuadra, agradeció el esfuerzo de la entidad financiera por acercar sus servicios a la ciudadanía a través de sus establecimientos comerciales, reflejando su compromiso con el bienestar de los dominicanos.

Asimismo, González Cuadra destacó que esta alianza estratégica entre el Grupo CCN y Banreservas generará nuevas oportunidades y bienestar para la sociedad dominicana.

Horario

La nueva Unidad de Negocios Personales es resultado de una alianza estratégica entre Banreservas y el Grupo CCN. Está ubicada en Merca Jumbo de la avenida Núñez de Cáceres, en el sector Las Praderas, del Distrito Nacional.

Operará de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

A la ceremonia inaugural asistieron José Miguel González Cuadra, presidente del Grupo CCN; Rafael Patricio Medina y Samira Guerrero, ejecutivos de esa entidad, así como ejecutivos de Banreservas, clientes de la institución financiera e invitados especiales.

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