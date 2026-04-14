El pool paga RD$8,064.00 en el Quinto Centenario

SANTO DOMINGO ESTE.- El pool de 6 pagó este martes RD$8,064.00 en el Hipódromo Quinto Centenario, donde la mayor sorpresa del cartel #30 del año fue la victoria de la yegua La Pollona (4), en la cuarta carrera.

Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$292.00. El pool de 5 pagó RD$4,915.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,722,368.00.

La Pollona (4) dominó claramente a sus adversarios en la quinta prueba, en la cual marcó tiempo de 1:13:1/5, en los 1,200 metros. Fue conducida por el jinete Jesús Frías.

RESULTADOS POR CARRERAS

En la primera carrera, dominó Princesa Ainhoa (5), del Establo Doña Bella. Tuvo sobre el lomo al jinete José Villalobos, a quien hizo recomendaciones el entrenador Germán León. Registró tiempo de 1:22:2/5 en los 1,300 metros. Exacta 5/2 (Princesa Ainhoa/Amara). Quiniela 2/5. Trifecta 5/2/4 (completada por Mi Azucarada). Superfecta 5/2/4/6 (completada por Ruleta Soll).

En la segunda carrera, se impuso Mo Moscato (2), del Establo The King George. Cargó con el peso del jinete Carlos de León, quien siguió las instrucciones del entrenador Jorge Luis Vílchez. Marcó tiempo de 1:17:3/5 en los 1,300 metros. Exacta 2/1 (Mo Moscato/Jabbari). Quiniela 1/2. Trifecta 2/1/6 (completada por Shastree). Superfecta 2/1/6/4 (completada por Undertaker Black). Dupleta 5/2 (Princesa Ainhoa/Mo Moscato).

En la tercera carrera, triunfó Jumbo Jet (4), del Establo Maralba. Llevó sus bridas el jinete Jonathan Estévez, quien siguió el plan de carrera del entrenador Vladimir Reyes. Cronometró 1:48:4/5 en los 1,700 metros. Exacta 4/2 (Jumbo Jet/Sochi Summer). Quiniela 2/4. Trifecta 4/2/1 (completada por Cabuya B.). Superfecta 4/2/1/con todos. Dupleta 2/4 (Mo Moscato/Jumbo Jet).

En la cuarta carrera, la victoria fue para La Pollona (4), del Establo The King George. Tuvo en el sillín al jinete Jesús Frías, a quien instruyó el entrenador Jorge Luis Vílchez. Hizo crono de 1:13:1/5 en los 1,200 metros. Exacta 4/5 (La Pollona/Golden Trébol). Quiniela 4/5. Trifecta 4/5/6 (completada por Lady Elah). Superfecta 4/5/6/1 (completada por Sky’s The Limit). Dupleta 4/con todos. Con todos/4.

En la quinta carrera, ganó Tone Setter (5), del Establo Moisés. Llevó en la silla al jinete Jimmy Jiménez, quien siguió las pautas trazadas por el entrenador Iván Díaz. Paró el reloj en 1:19:2/5 en los 1,300 metros. Exacta 5/2 (Tone Setter/Icy Hills). Quiniela 2/5. Trifecta 5/2/4 (completada por My Dama). Superfecta 5/2/4/6 (completada por Estrella A.). El 1er. Pick 3 fue 4/4/5. Dupleta 4/con todos. Con todos/5.

En la sexta carrera, la primera en llegar a la meta fue Mermelada (6), del Establo The King George. Fue conducida por el jinete Esmerlin Justo, a quien orientó el entrenador José Luis Vílchez. Detuvo las agujas del reloj en 1:14:2/5 en los 1,200 metros. Exacta 5/2 (Mermelada/Bravissimo). Quiniela 2/5. Trifecta 5/2/4 (completada por Medellín). Superfecta 5/2/4/1 (completada por Buy Me Now Wells). El 2do. Pick 3 fue 4/5/5. El pool de 4 fue 4/4/5/5. Dupleta 5/5 (Tone Setter/Mermelada).

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