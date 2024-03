El junte fue posible

La nostalgia por aquellos tiempos ya idos se apoderó de algunos.

Por Felipe Mora

A la distancia en el tiempo de más de dos décadas, recuerdo -como si

hubiese sido ayer- las reprimendas (que no pasaban de ser “boches

sutiles”) que de cuando en vez recibíamos de Ruddy L. González, en

unos casos, o de Manuel Quiroz en otros, quienes eran responsables

directos en la redacción del periódico Ultima Hora.

Corrían los años ’90. Eran tiempos en que nos hacíamos felices con lo

que disponíamos: una tecnología avanzada para entonces, pero arcaica

respecto a lo que disponemos ahora.

Hasta mediados de esa década, la cera y la tijera aún era instrumento

de trabajo para diseñar el vespertino, lo mismo que el cuarto oscuro y

los químicos para revelar las fotografías. Con todo y eso, la redacción

de UH constituyó una súper escuela para no pocos.

Cerrado el medio, por la causa que fuere, el grupo se dispersó. De eso

hace 21 años.

Pero hace pocos días, para ser más preciso el sábado 16 de marzo, una

parte de ese grupo vio fructificados los esfuerzos en procura de un re-

encuentro. Y fue posible. Y en la fecha aniversaria de UH.

Previo, salimos de la Capital pasadas las 7:00 de la mañana en un

confortable minibús, y recorrimos los 149 kilómetros hasta Jarabacoa,

para de ahí “coger la loma”, por la carretera a Manabao. Luego

seguimos por una vía secundaria, subiendo siempre.

Desde antes de llegar al lugar convenido, las anécdotas con episodios

de tiempos idos fluyeron casi de manera espontánea.

Nos acogía una acomodada villa a más de 800 metros de altura en las

montañas de Jarabacoa, con una delicia de temperatura de algunos 20

grados, y teniendo como anfitriona a la siempre fraterna Ondina de

los Santos, que formara parte del equipo de diseño de Ultima Hora.

Allá arriba, con brisa retozona y en un ambiente en el que resaltaban

por todos lados las orquídeas, anturios, agapantos, pandano,

trinitarias, pitahaya, eneldo, romero, bambúes, lirios, flor del desierto,

alquitira, entre otras variedades de plantas y flores, comenzó de

manera formal el Primer Encuentro de los Ex Compañeros de Ultima

Hora. Previamente, un suculento desayuno nos esperaba.

Al lugar se dieron cita Ruddy, Quiroz, Arelis Peña Brito, Federico

Cabrera, Felipe Mora, Natacha Féliz Franco, Margarita Quiroz,

Héctor Marte, Carlos Mejía, Francis Arias, Pedro Angel Martínez,

Ingrid Quezada, Julissa Ivor Medina, María Isabel Brito, Matilde

Howley, Yanet Ventura, Rhusbel Rodríguez, José Luis Viloria, la

anfitriona Ondina de los Santos.

En el acto formal, Ruddy y Quiroz, quienes recibieron placas de

reconocimiento por su reconocida trayectoria periodística, resaltaron

el tipo de periodismo que hacía de Ultima Hora un periódico bien

valorado en el acontecer nacional.

Refirieron también la compenetración que se vivió en aquellos

tiempos en la redacción y los distintos departamentos, la dedicación y

empatía con el personal.

Mensajes de felicitación del encuentro fueron leídos enviados por

quienes formaron parte del equipo de UH y que por diversos motivos

no pudieron estar presentes, incluidos desde el exterior.

Se dedicó un minuto de silencio por los compañeros que partieron de

este mundo.

Después del éxito del primer encuentro o junte, en el que hubo un

esfuerzo coordinado por Arelis, Ondina, Natacha, Julissa, Margarita,

María Isabel y Felipe, hay gestiones de una buena parte de los que se

quedaron, y que han reclamado que no se les incluyera, para que el

segundo rebase las expectativas en cuanto a participación y

compenetración.