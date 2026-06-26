El Estado se mueve al diamante, con el IX Torneo Gubernamental de Softbol

SANTO DOMINGO, Rep. Dom. – Con la participación de 16 equipos representantes de igual número de ministerios e instituciones del Estado, la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina) pondrá en marcha el próximo sábado 27 de junio el IX Torneo Gubernamental de Softbol, Categoría Chata de Ligas, un evento que busca fortalecer los lazos de confraternidad entre los servidores públicos a través del deporte.

El presidente de la Asadina, licenciado Apolinar Durán Brito, destacó que el certamen será mucho más que una competencia deportiva, al señalar que servirá como un espacio de integración y amistad entre los empleados gubernamentales. “Será una oportunidad para estrechar relaciones fraternales entre compañeros de distintas instituciones, teniendo como escenario principal el deporte y la sana convivencia”, expresó el dirigente.

La cuenta regresiva ha comenzado y todo está listo para que la familia gubernamental vuelva a encontrarse en los terrenos de juego, en una celebración deportiva donde la amistad, la integración y el espíritu de confraternidad serán los verdaderos protagonistas.

La ceremonia oficial de inauguración está pautada para las 2:00 de la tarde en el estadio de la Liga La Farándula, ubicado en el Centro de los Héroes, donde se darán cita autoridades deportivas, representantes de las instituciones participantes y aficionados que respaldan cada año esta tradicional justa gubernamental.

Tras el acto protocolar, la acción comenzará de inmediato en varios escenarios de manera simultánea. En el estadio de la Liga La Farándula se celebrará el encuentro inaugural entre el Banco de Reservas, campeón defensor del torneo, y el Ministerio de Trabajo, choque programado para las 3:00 de la tarde y que marcará el inicio oficial de la competencia.

En el estadio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) también habrá doble cartelera. A primera hora se enfrentarán los equipos de la Dirección General de Pasaportes y la UASD, mientras que en el segundo compromiso la escuadra de ETED medirá fuerzas con los anfitriones universitarios, en una jornada que promete emociones desde el primer lanzamiento.

Mientras tanto, el estadio del Ministerio de Defensa (MIDE) recibirá dos importantes encuentros. En el primer partido se verán las caras los conjuntos de Dintel y los anfitriones del MIDE, y posteriormente se enfrentarán los equipos de Senasa y el Mescyt, en una de las plazas que tradicionalmente genera gran entusiasmo entre los seguidores del torneo.

La actividad también se trasladará al complejo deportivo de Puerto Isabela, donde el Ministerio de Hacienda abrirá la jornada frente al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). Más adelante, Edesur y ARS Reservas protagonizarán el segundo partido del día, completando una intensa programación de apertura.

La novena edición del Torneo Gubernamental Asadina mantiene como principal objetivo promover la práctica deportiva entre los empleados públicos, fomentando valores como el compañerismo, la disciplina y el trabajo en equipo. Además, los participantes competirán por la prestigiosa Copa Confraternidad Gubernamental, símbolo de la unión institucional que caracteriza el evento.

Con una estructura competitiva que reúne a algunas de las principales dependencias del Estado dominicano, la justa se consolida como uno de los torneos de softbol más importantes del calendario deportivo capitalino. La expectativa es alta entre los equipos participantes, que buscarán desde la jornada inaugural dar el primer paso hacia el campeonato.

Visited 5 times, 5 visit(s) today