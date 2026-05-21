Supérate y Conape habilitan más de 70 personas cuidadoras de personas adultas mayores en Azua

Azua, R.D., 21 de mayo de 2026. – La Dirección de Desarrollo Social Supérate, en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente(Conape), realizó el acto de habilitación de la cuarta cohorte de personas cuidadoras de servicios domiciliarios, como parte de las acciones de fortalecimiento de las redes locales de cuidado dirigidas a personas adultas mayores.

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, reafirmó el compromiso de seguir impulsando y fortaleciendo una política de cuidados que garantice derechos, genere oportunidades de empleos y permita seguir construyendo un país más inclusivo y humano.

Asimismo, informó que en Azua se están incorporando programas de formación dirigidos al cuidado de personas que viven con alguna condición de discapacidad.

En tanto, el director ejecutivo de Conape, Demetrio Vicente, subrayó que esta habilitación de 71 personas cuidadoras de la provincia de Azua representa un paso importante para fortalecer la atención domiciliaria y ampliar la capacidad de respuesta del Estado en el territorio.

“Asumimos este compromiso con mucha responsabilidad. Sabemos que proteger a las personas adultas mayores implica construir servicios permanentes, cercanos, organizados y desarrollados bajo estándares de calidad, con personal capacitado, acompañamiento técnico, supervisión institucional, enfoque de derechos y profundo respeto por la dignidad humana”, expresó.

De su lado, la senadora de Azua, Lía Díaz, resaltó la importancia de la política de cuidados en la protección de personas adultas mayores y el valor de servir con amor y vocación a quienes más necesitan de cuidados.

La actividad formalizó la culminación de pasantías para la habilitación de 71 personas cuidadoras de la provincia de Azua por parte del Conape, tras agotar un programa formativo impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) con el objetivo de desarrollar competencias para la prestación de servicios domiciliarios de atención y cuidado bajo estándares de calidad y acompañamiento institucional.

La política de cuidados impulsada por el Estado dominicano y liderada por Supérate junto a otras instituciones gubernamentales, constituye una apuesta estratégica orientada a garantizar el derecho al cuidado, promover la autonomía de las personas en situación de dependencia y avanzar hacia la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados desde una perspectiva de derechos, corresponsabilidad social y territorialización de las políticas públicas.

Al acto, realizado en el Salón de Eventos de la Gobernación Provincial de Azua, asistieron la coordinadora de Despacho de Conape, Ondina Ortega; en representación del Infotep, Juan Bautista; de la Gobernación, Jessica Valdez; la regidora Bartolina González; el diácono Benjamín Pérez; así como, por Supérate, la subdirectora de Desarrollo Inclusivo, Carolina Alvarado; la directora de la Regional el Valle, Juana Díaz; y la directora de Cuidados, Anabel Rivas.

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